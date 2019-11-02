Главный тренер «Автомобилиста» — о матче с «Трактором»: слава богу, все хорошо закончилось

Главный тренер ХК «Автомобилист» Андрей Мартемьянов после победы над челябинским «Трактором» (3:5) заявил, что это была важная для команды игра.

«Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков за горячую поддержку, шумовое оформление было на хорошем уровне. Игра была равная, мы хорошо реализовали свои моменты, в атаке сегодня более-менее шло, неплохо играли “4 на 5”. Но в конце немножко потеряли концентрацию, соперник этим воспользовался и начал атаковать. Слава богу, что все хорошо закончилось и мы выиграли матч, очень нужный и важный для команды»,— цитирует господина Мартемьянова сайт КХЛ.

Ранее «Автомобилист» обыграл казахстанский «Барыс». Но перед этим проиграл семь матчей подряд. Следующий матч в рамках чемпионата КХЛ «Автомобилист» от проведет 13 ноября в Екатеринбурге с «Сочи».