В Берлине отметили День рождения великой княгини Елизаветы Федоровны

1 ноября в Германии прошли мероприятия, посвященные 155-летию со дня рождения Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. Памятные мероприятия начались с торжественного приема в посольстве РФ в Германии, на который были приглашены представители администрации президента России, дворянского собрания, дипломаты.

Организаторами юбилейных торжеств выступили Благотворительный фонд имени святителя Григория Богослова, Императорское православное палестинское общество (ИППО) при поддержке Прусского королевского дома и Администрации президента РФ. «Мы решили отметить День рождения великой княгини Елизаветы Федоровны именно в Германии, чтобы напомнить немцам, что у нас с ними есть общие исторические корни, которые объединяют наши народы,— заявил “Ъ” один из организаторов мероприятия Леонид Севастьянов.— Великая княгиня была немкой, которая стала святой в России».

Елизавета Федоровна Романова урожденная немецкая принцесса Гессен-Дармштадтская в 1884 году вышла замуж за великого князя Сергея Александровича Романова, брата российского императора Александра III. 1891 году она перешла из лютеранства в православие. В 1892 году великая княгиня организовала Елисаветинское благотворительное общество, которое заботилось о малоимущих. После гибели супруга она стала председателем Московского управления Красного креста. В 1909 году Елизавета Федоровна организовала Марфо-Мариинскую обитель милосердия, которая занималась благотворительностью и оказанием медицинской помощи нуждающимся. В мае 1918 году великая княгиня была арестована большевиками и вместе с другими членами семьи дома Романовых вывезена в Екатеринбург, а оттуда в июле месяце она была перевезена в Алапаевск. В ночь на 18 июля она была сброшена в шахту Селимская в 18 км. от Алапаевска. В 1992 году Архиерейский собор РПЦ канонизировал Елизавету Федоровну, причислив ее к лику новомучеников и исповедников Российских.

1 ноября, в день рождения великой княгини Елизаветы Федоровны, в Российском доме науки и культуры состоялась презентация выставки, на которой представлены письма, телеграммы, фотографии и архивные документы, рассказывающие о разных периодах жизни великой княгини. Вечером в Берлинской Мемориальной церкви кайзера Вильгельма прошел благотворительный концерт под названием «Мученики ХХ столетия», на котором прозвучали духовные и светские произведения российских и западноевропейских композиторов в исполнении Академического Большого хора «Мастера хорового пения» под руководством Льва Конторовича. Концерт посетили глава дипмиссии России в ФРГ Сергей Нечаев, председатель ИППО Сергей Степашин, глава Прусского королевского дома принц Георг Фридрих и священнослужители Русской православной и Лютеранской церквей.

По словам организаторов концерта, «мероприятие призвано укрепить отношения между Россией и Западом». «9 ноября исполнится 30 лет со дня падения Берлинской стены. Это мероприятие призвано показать миру, что не должно быть новой стены между Россией и Европой»,— заявил Сергей Степашин.

«Елизавета Федоровна объединила евангелическую и православные традиции в своем служении ближним, став универсальным примером деятельной любви и христианского милосердия, не зависимо от конфессиональных границ,— сказал архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви в России Дитрих Брауэр.— Через нее проходит духовный мост между нашими странами и народами. Взирая на ее пример мы становимся способными залечить раны прошлого, восстановить целостность в истории и человечность в отношениях».

«Сейчас, когда между Россией и Европой напряженные отношения, именно культурные связи могут эти отношения улучшить,— заявил господин Севостьянов.— Наша задача показать Западу, что Россия не враг, а близкий по духу партнер».

Павел Коробов, Берлин