Трамп снизил лимит на прием беженцев с 30 тыс. до 18 тыс.

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, которое снижает квоту на прием беженцев в 2020 финансовом году (начнется 1 октября 2019 года) с 30 тыс. человек до 18 тыс. человек. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

Лимит разделен на определенные категории. Согласно документу, США готовы впустить в страну 5 тыс. человек, которых преследует за религию, 4 тыс. граждан Ирака, помогавших США и имеющих связи с обладателями американского гражданства. Из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса смогут получить статус беженца в общем 1,5 тыс. человек. Остальные 7,5 тыс. мест получат беженцы, из других категорий.

Ранее господин Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому расселение беженцев на территории страны будет производиться только с письменного согласия властей штатов и муниципалитетов.

Конгресс США ожидает, что в 2020 финансовом году статус беженца запросит 368 тыс. человек. Снижение лимита на прием беженцев в США снижается несколько лет подряд — два года назад квота равнялась 110 тыс. человек.

О том, как Верховный суд США подтвердил право администрации отказывать в убежище жителям Центральной Америки, читайте в публикации “Ъ”.