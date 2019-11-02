СКР возбудил дело об отравлении юных футболистов в гостинице «Кристалл» в Казани

Следственный органы СКР в Татарстане возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст.238 УК РФ) в связи с отравлением детей от 6 до 10 лет в ресторане отеля «Кристалл» в Казани. 1 ноября 2019 года в городе Казани за помощью в медицинские учреждения с признаками отравления обратились 31 человек., шестеро из них были госпитализированы.

Дети прибыли в Казань из регионов РФ 30-31 октября для участия в футбольном турнире. Услуги ресторана предоставляло ООО «Фортепиано», отмечает СКР.

Как сообщило управление Роспотребнадзора по Татарстану, информация о наличии симптомов кишечной инфекции поступила в 21:20. В гостинице проводится эпидемиологическое расследование, отобраны пробы внешней среды и материал от сотрудников для лабораторных исследований. Также взяты материалы на анализы у заболевших и лиц с симптомами заболевания.

Роспотребнадзор отмечает, что у осмотренных медиками 111 человек симптомов острой кишечной инфекции не выявлено. «Установлено медицинское наблюдение. Ситуация на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан», - заверяет ведомство.

СКР проводит следственные действия: произведен осмотр места происшествия, отобраны образцы продуктов питания, изъята необходимая документация.

"Ъ-Казань"