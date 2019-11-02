Фракция КПРФ в Госдуме попросила Путина не увольнять губернатора Иркутской области

Депутаты Госдумы от КПРФ (43 человека, весь состав фракции) обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом не отправлять в отставку коммуниста, губернатора Иркутской области Сергея Левченко, сообщил РБК со ссылкой на документ.

«Вопрос о региональной власти необходимо решать на свободных и честных выборах в сентябре 2020 года»,— говорится в обращении. КПРФ также пожаловалась на «потоки лжи», «гнилой телепродукции» и «оголтелые нападки» в адрес господина Левченко.

По словам источника издания, инициатором письма является фракция и глава партии Геннадий Зюганов. «Они видят, какое давление идет, и хотят защитить Левченко»,— сказал собеседник РБК.

Господин Зюганов не был доступен для комментария. Иркутский губернатор заявил, что намерен и дальше работать на благо региона и страны в целом. Господин Левченко также сказал, что он очень благодарен за поддержку и в регионе, и на федеральном уровне ее ощущает.

Напомним, в последнее время в СМИ появляются слухи об отставке иркутского губернатора-коммуниста Сергея Левченко. Три осведомленных источника “Ъ” подтвердили, что к нему есть претензии со стороны администрации президента.

О том, кого из губернаторов могут отправить в отставку, читайте в публикации “Ъ” «На губернаторов примеряют отставки».