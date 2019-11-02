Медведев предложили создать проекты для помощи афганской экономике

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил подумать о создании проектов в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которые помогут экономике Афганистана выйти из кризиса.

«Нужно подумать о конкретных проектах, которые позволят афганской экономике выйти из кризиса, стать активным участником политических и экономических процессов в регионе»,— сказал господин Медведев на расширенном заседании Совета глав правительств государств—членов ШОС (цитата по ТАСС).

По его словам, эта идея уже обсуждалась с главой исполнительной власти страны Абдуллой Абдуллой.

Ранее господин Медведев заявил, что Москва внимательно наблюдает за тем, как развиваются события в Афганистане. Страна является важным партерном для России, сказал премьер-министр. Он добавил, что Афганистан имеет «ключевое значение для обеспечения безопасности и стабильности в регионе».