Алена Косторная обпрыгала Алину Загитову

Россияне занимают по два первых места после коротких прокатов в двух видах программы третьего этапа серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле. В женском турнире в пятницу лидерство захватили Алена Косторная и Алина Загитова, в соревнованиях спортивных пар высшие оценки получили Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Александр Самарин перед субботними произвольными прокатами имеет второй промежуточный результат после двукратного чемпиона мира американца Натана Чена.

Первое место 16-летней дебютантки взрослой серии Гран-при Алены Косторной в короткой программе, которое она заняла благодаря невысокой, по ее мнению, оценке в 76,55 балла, не принесло фигуристке полного удовлетворения, несмотря на то что ей удалось исполнить аксель в 3,5 оборота. Правда, как оказалось, она его чуть недокрутила. «Немного обидно,— цитирует россиянку ТАСС.— Были ошибки, которые не видны зрительскому глазу. Не получилось, значит надо двигаться дальше». Впрочем, в том, что тройной аксель — едва ли не самый сложный женский прыжок — она пока еще не полностью освоила, Косторная все-таки призналась. Сказала, что еще «не абсолютно» с ним подружилась. А крепкая дружба между ними сложится, по ее расчетам, года через три, когда она научится исполнять его настолько уверенно, что будет совершенно неважно, в три ли часа ночи прыгать, на показательных ли выступлениях или в соревнованиях.

Алина Загитова Фото: Emmanuel Foudrot, Reuters

Олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира Алина Загитова (74,24), в принципе выступившая на своем прежнем уровне, однако, не владея элементами ультра-си, ставшая второй, тоже считает, что свой потенциал здесь раскрыла не до конца, назвав свой прокат рабочим. «Главное, что я откаталась спокойно и с удовольствием»,— сказала фигуристка, получившая от благодарных болельщиков два десятка красных плюшевых сердец.

Самые высокие оценки за свои короткие прокаты получили и занявшие два первых места среди спортивных пар Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (76,59), а также дебютировавшие во взрослом Гран-при чемпионы мира среди юниоров Анастасия Мишина и Александр Галлямов (73,77). Третьими стали американцы Эвен Денни и Брэндон Фрейзер (68,65).

Денис Ходыкин и Дарья Павлюченко Фото: Emmanuel Foudrot, Reuters

Добившиеся чистоты исполнения и оттого уверенно выигравшие состязания спортивных пар в короткой программе Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин признались, что такого добротного проката у них не было давно. И тем не менее, некоторые помарки, а также «пару спотыканий», о которых знают только они сами, фигуристы все же допустили. «Но настраиваемся на прокат произвольной программы и об оценках за короткую программу уже не думаем»,— резюмировал Денис Ходыкин. Оплошности, которые все-таки имели место при исполнении дорожки и вращения, Анастасия Мишина и Александр Галлямов объяснили волнением, а также желанием во что бы то ни стало их не допустить. «Нервозность сказалась на тех элементах, которые всегда делали хорошо. Причем ошиблись оба. Но мы уже привыкли и к арене, и к атмосфере, поэтому в субботу психологически нам будет уже легче»,— заверила партнерша.

Александр Самарин Фото: Emmanuel Foudrot, Reuters

Единственным конкурентоспособным российским фигуристом в Гренобле оказался призер чемпионата Европы Александр Самарин (98,48), выступавший в мужском турнире последним, сразу после двукратного чемпиона мира Натана Чена (102,48), а также занявших в итоге седьмое место Сергея Воронова и одиннадцатое — Антона Шулепова. Самарин выдал, наверное, лучший прокат короткой программы в своей жизни и заслуженно занял второе после американца промежуточное место. Проделавший в минувшее межсезонье громадную работу спортсмен блестяще справился с каскадом четверной лутц-тройной тулуп, а также с флипом в четыре оборота, а вот на выезде с тройного акселя ошибся. Так или иначе, но по технике он уступил мировому чемпиону мизерные 0,84 балла, а в оценке за компоненты — чуть более одного. «Я допустил грубейшую ошибку там, где она не должна была быть, и это не позволило мне набрать заветную «гроссмейстерскую» сумму в 100 баллов,— с сожалением констатировал россиянин.— Неприятно делать сложнейшие четверные и ошибаться на тройных». Ошибка показала, что своего максимума он еще не достиг. Ведь, даже несмотря на уверенность, которую ученику Светланы Соколовской придали два чисто выполненных четверных прыжка, продержаться без срывов до конца программы ему не удалось. Француз Кевин Аймоз (82,50), который идет третьим, отстал от российского фигуриста на 16 баллов. А вот обладатель олимпийского серебра японец Шома Уно провалился: из трех прыжковых элементов чисто был сделан только первый флип в четыре оборота, а затем фигурист дважды упал и отстал от лидера более чем на 22 балла.

Лидерство после ритм-танца ожидаемо захватили серебряные призеры Олимпийских игр, четырехкратные чемпионы мира и Европы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (88,69). Обновившие здесь собственный мартовский рекорд в 88,42 балла французские танцоры предстали в непривычном для них образе любителей аэробики середины 80-х годов прошлого века, которые в соответствующих костюмах занимались по видеокассетам американской актрисы Джейн Фонды. «На выходе» этот титулованный дуэт и его ближайших преследователей Мэдисон Чок-Эвана Бейтса из США (80,69) разделили ровно 8 баллов. Американцам же наступают на пятки итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (79,65). Единственные российские участники Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (75,05) — пятые.

Вера Мухина