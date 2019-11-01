Власти Нью-Дели ввели режим ЧС из-за смога

Власти Нью-Дели распорядились о раздаче 5 млн защитных масок учащимся учебных заведений на фоне резкого ухудшения качества воздуха в столице. При этом школы в городе были закрыты до следующего вторника, и длительность вынужденных школьных каникул может быть увеличена в зависимости от обстановки. Главный министр столичной территории Арвинд Кеджривал заявил, что город превратился в газовую камеру. Замеры показывают, что уровень загрязнения воздуха в городе достиг критических показателей: среднесуточная концентрация вредных частиц составляет 533 микрограмма на 1 кубический метр воздуха, а это в 20 раз больше предельного уровня, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения.

В городе также на неделю остановлены все строительные работы, запрещены фейерверки, которые во множестве запускались в ходе праздника Дивали в последние дни октября. Кроме того, с понедельника в городе начинает действовать схема ограничения въезда автотранспорта: по четным дням смогут въезжать автомобили с четными номерами и наоборот.

Алена Миклашевская