02 ноября, суббота
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Арас Агаларов планирует заняться рыбоводством

Акционерное общество «Крокус», входящее в принадлежащую Арасу Агаларову Crocus Group, учредило дочернюю компанию «Лотофиш», основным видом деятельности которой будет индустриальное пресноводное рыбоводство. Как следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс», доля «Крокуса» в «Лотофиш» составляет 90%, еще 10% принадлежит генеральному директору компании Валерьяну Чиковани.

Компания была зарегистрирована в Лотошинском районе Московской области, данные о ней в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены 31 октября.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя