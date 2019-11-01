Ректор МГУ прокомментировал дело аспиранта Мифтахова

Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий прокомментировал дело аспиранта мехмата Азата Мифтахова, который обвиняется в хулиганстве за поджог офиса «Единой России». Он сообщил, что ему известно о следственных действиях и общественном резонансе вокруг этого дела, но судить о наличии или отсутствии вины ему сложно, поскольку у него нет доступа к материалам уголовного дела.

«В Российской Федерации признать человека виновным может только суд. Я несколько раз интересовался прохождением этого дела. Азату Мифтахову и его семье сейчас тяжело, но я уверен, что правоохранительные органы в ближайшее время объективно разберутся во всех обстоятельствах и суд вынесет справедливое решение»,— заявил господин Садовничий «Интерфаксу».

Аспирант мехмата МГУ 25-летний Азат Мифтахов был задержан 1 февраля в Балашихе. Его заподозрили в изготовлении самодельной бомбы и арестовали. В изоляторе Азат Мифтахов жаловался на пытки. 7 февраля его отпустили без предъявления обвинений, но почти сразу задержали вновь, уже по новому делу — о хулиганстве. Его подозревают в том, что в ночь на 31 января 2018 года он разбил окно в офисе «Единой России» в Ховрино и кинул внутрь дымовую шашку. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Правозащитный центр «Мемориал» признал Азата Мифтахова политическим заключенным.

На прошлой неделе студентки журфака МГУ Марина Ким и Фариза Дударова заявили, что столкнулись с угрозами со стороны руководства факультета из-за сбора подписей в поддержку Азата Мифтахова, этот случай вызвал широкий общественный резонанс. На факультете решили расследовать возможное давление на девушек со стороны учебной части.

О том, как суд отклонил ходатайство адвоката о домашнем аресте Азата Мифтахова, читайте в публикации “Ъ”.