На журфаке МГУ создадут комиссию по расследованию давления на студенток

На факультете журналистики МГУ имени Ломоносова создадут комиссию, которая будет расследовать возможное давление на студенток четвертого курса Марину Ким и Фаризу Дударову со стороны учебной части, сообщила пресс-секретарь факультета Дарья Фомина «РИА Новости». Ученый совет принял такое решение сегодня, 1 ноября. По словам госпожи Фоминой, студентки сообщили о психологическом давлении только на заседании по студенческим делам, которое состоялось 30 октября.

Марине Ким и Фаризе Дударовой также разрешили сдавать долги по учебе, по просьбе самих девушек им предоставили дополнительные дни для подготовки. В состав экзаменационных комиссий войдут независимые наблюдатели из студенческих советов МГУ, а также представители профкома. Все документы по этой ситуации, включая справки о здоровье, направят в юридический отдел. Студентки имеют право донести какие-то материалы, которые, по их мнению, свидетельствуют о давлении учебной части, сообщила представительница журфака МГУ.

По словам госпожи Фоминой, декан факультета Елена Вартанова после заседания студенческой комиссии разговаривала с ректором МГУ Виктором Садовничим по телефону, он утвердил выбранную факультетом стратегию.

Напомним, ранее студентки Марина Ким и Фариза Дударова заявили, что столкнулись с угрозами со стороны руководства факультета из-за сбора подписей в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова. По их словам, 15 октября к ним подошла замдекана факультета журналистики Диана Платонова и попросила прекратить сбор, назвав его политической агитацией. Госпожа Платонова также сказала, что у студенток возникнут трудности с пересдачей, и заявила, что «такой деятельностью нужно заниматься без долгов».

Как утверждают студентки, на одной из пересдач 17 октября один из преподавателей им сообщил, что администрация факультета просила его поставить им незачет. После человек из учебной части предложил студенткам взять академический отпуск на год, они принесли документы. Позднее девушек вызвали на комиссию по студенческим делам. На журфаке заявили, что документы были поддельными и именно по этой причине их вызывали на комиссию по студенческим делам. Фариза Дударова при этом сказала “Ъ”, что факультет сам сподвиг студенток к тому, чтобы они «за два дня нашли справки для ухода по здоровью в связи с психологическом давлением, с которым мы не справились». Один из студентов сообщил на условиях анонимности, что на факультете знали о том, что студентки не успеют принести настоящие справки.