Оператором пассажирских поездов в Крым стала компания «Гранд Сервис Экспресс»

Перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым определена компания «Гранд Сервис Экспресс», говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта России. В ведомстве указали, что с соответствующей инициативой выступила сама компания.

Первые пассажиры в Крым поедут по железной дороге из Москвы в Симферополь и из Санкт-Петербурга в Севастополь уже в текущем году после ввода в эксплуатацию железнодорожной части моста через Керченский пролив, добавили в Минтрансе.