«Считается, что все это не слишком гламурно» Художница Халла бинт Халид о том, как она попала на биеннале

Не добравшись до куратора Дмитрия Чернякова, Хервиг Хёллер поговорил с другим дебютантом Московской биеннале — саудовской принцессой и художницей-феминисткой Халлой бинт Халид, которая впервые выставила на публике свои объекты

Когда вы узнали, что участвуете в Московской биеннале?

Только в июне, это было внезапно.

Расскажите о вашем искусстве. Никто не ожидал от художника из Саудовской Аравии работ столь откровенных. Вы считаете себя художницей-феминисткой?

Похоже, что да. Но я обычно не говорю всем подряд: «Я — феминистка». При этом я обращаюсь и к темам, касающимся мужчин. К тому, что женщины смотрят на мужчин как на банкоматы, как будто они — просто представители биологического вида. И я спрашиваю: а как же уважение, любовь и привязанность? У меня нет цели шокировать, я лишь пытаюсь обратить внимание на то, как мы говорим друг с другом, как мы обращаемся друг с другом. Я хочу напомнить, что все мы — человеческие существа, и все, чего мы хотим, это любовь, уважение и признание. Я не машина, я не вещь, которую можно использовать и после выбросить.

Когда вы стали показать такие работы на выставках?

Это в первый раз.

Вы даже не показывали их своей семье, в частном пространстве?

Работы, которые я тут выставляю, основаны на картинах, написанных мной в конце 2018 — начале 2019 года. Это совсем новые работы. Когда мы узнали, что меня берут на Московскую биеннале, я сказала, что хотела бы, чтобы они превратились в объекты. Но при этом я думала, что все это будет очень долго, возможно, через пять лет. Я совсем не ожидала, что все осуществится так быстро. Так что мою инсталляцию здесь увидят в первый раз.

Но как тогда кураторы биеннале узнали про вас?

Мне кажется, это через моего представителя Стефана — забыла его фамилию...

Он знал, что вы интересуетесь этими темами, и видел ваши картины?

Да.

Ваши картины выставлялись ранее?

Да, но все, что тут выставлено, это совершенно новые работы. Я вообще-то сочинитель и иллюстратор детских книг, в этом качестве меня лучше всего знают в моей стране. Говорят, что я номер один. Потому что у нас мало кто этим занимается — считается, что все это не слишком гламурно. Но я очень увлечена этим — и таким образом завоевала известность. Кроме того, у меня есть работы и в более классическом стиле, в духе импрессионизма. Но здесь мое искусство впервые становится концептуальным.

А когда вы узнали, что ваши работы покажут вместе с живописью Марии Лассниг?

Я не знала. Мне лишь сказали, что я принята на биеннале, и список участников 11 дней тому назад стал для меня большим сюрпризом. И еще большим сюрпризом стало, что я в одной комнате с Марией Лассниг. Это было за пределами моих мечтаний.

А что вы знаете про творчество Марии Лассниг и когда вы впервые услышали про нее?

Должна признаться, я только в последние годы стала лучше осведомлена об этом. У нас в Саудовской Аравии нет академий искусств, искусство не преподают в школах. Я самоучка и занимаюсь самообразованием. Про нее узнала недавно. Для меня все это поразительно.

Что касается искусства в вашей стране, какое воздействие оказывают соседние страны, Эмираты или Катар, где активно развивают институции современного искусства?

Знаете, Саудовская Аравия — очень молодая страна, ей около 80 лет. Все стало так быстро меняться — как если бы младенец начал бегать, не научившись даже стоять и ползать. Вот сразу сбросил пеленки и начал бегать наперегонки со всем большим миром.

Это касается и современного искусства?

Это во всех областях, мы движемся очень-очень быстро. Искусство у нас — новое явление, музыка тоже. Когда я была тинейджером, фигуративная живопись была неприемлема, а теперь ее принимают. Еще три года тому назад музыка была запрещена в общественных пространствах, а теперь она появилась.

Ожидаете основания художественных институций в вашей стране?

Я очень надеюсь. Наш король и наследный принц выступают за искусство, продвигают его.