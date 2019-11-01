Reuters: «Газпром» заморозил планы по расширению СПГ-завода на Сахалине

«Газпром» приостановил расширение завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Сахалине («Сахалин-2») в связи с отсутствием необходимых запасов газа, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с планами развития завода.

«Нет никаких подвижек с третьей очередью (СПГ-завода.— “Ъ”)»,— сказал источник, знакомый с планами оператора завода, компании Sakhalin Energy. Официальных комментариев в Sakhalin Energy, равно как и в «Газпроме», агентству не предоставили. При этом представитель компании Shell, являющейся акционером «Сахалина-2», заявил, что необходимо подтвердить источник поставок газа для третьей очереди. «Только после определения источника появится возможность перейти к стадиям принятия инвестрешения и строительства»,— заявили в Shell.

Reuters также отмечает, что еще более туманными перспективы строительства третьей очереди делают планы «Газпрома» по увеличению трубопроводных поставок газа в Китай через Дальний Восток.

Первый в России СПГ-завод «Сахалин-2» был запущен в 2009 году. Оператором проекта является Sakhalin Energy, в которой у «Газпрома» 50% плюс одна акция, у Shell — 27,5% минус одна акция, у японских Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответственно. Запуск третьей очереди, которая бы позволила увеличить мощности завода до 15 млн тонн СПГ в год, первоначально планировался на 2021 год, однако к соглашению акционеры так и не пришли.

О том, что препятствует продвижению в переговорах по проекту строительства третьей очереди «Сахалина-2», в интервью “Ъ” рассказал глава Shell в России Седерик Кремерс.