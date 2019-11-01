Жители ТСЖ «Покровский» требуют привлечь к ответственности чиновников мэрии Краснодара

Жильцы многоквартирных домов по улицам Промышленной, 33 и Фабричной, 10 обратились в правоохранительные органы, чтобы привлечь к уголовной ответственности чиновников администрации Краснодара. По мнению жителей, межведомственная комиссия не имела права согласовывать переоформление 17-х этажей их домов, которые изначально были техническими, из нежилого назначения в жилое.

Как рассказал “Ъ-Кубань” представитель инициативной группы собственников жилья в доме по Промышленной, 33 Андрей Черных, результатом этого согласования стало появление на фактически технических этажах домов жилых помещений, которые могут быть реализованы под квартиры.

Напомним, бывший начальник департамента архитектуры и градостроительства Краснодара Игорь Головкин ранее признал в суде, что в 2008 году он с нарушениями ввел в эксплуатацию жилые дома по улицам Промышленной, 33, Фабричной, 10 и Березанской, 89 (входят в ТСЖ «Покровский»). Согласно проектной документации, в этих домах 17-й этаж был техническим, однако в документах за подписью господина Головкина он превратился в нежилой. Этот нюанс позволил застройщику продать недвижимость третьим лицам. Чиновнику удалось избежать уголовной ответственности за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) по истечению сроков давности.

По словам Андрея Черных, Первомайский районный суд уже признал правоту собственников жилья, требующих признать бездействие мэрии при переустройстве системы отопления в вышеназванных домах. «Собственники помещений на 17-м этаже нашего дома переустроили систему отопления без необходимого по Жилищному кодексу разрешения, и, по нашим данным, администрации было известно об этом. Однако мэрия не вынесла предписания, требующего прекратить переустройство сетей и возвращения их в первоначальное состояние», - говорит собеседник “Ъ-Кубань”.

Теперь члены ТСЖ «Покровский» требуют в суде признать бездействие администрации Краснодара в части внесенных в технический паспорт домов изменений, связанных с переводом технических этажей зданий в нежилые. Истцы требуют от мэрии внести обратные изменения в техническую документацию многоквартирных домов и признать 17-е этажи домов общедомовым имуществом.

Дмитрий Михеенко