В Екатеринбурге открылся фестиваль «Коляда-Plays»

Сегодня в Екатеринбурге открылся XIII Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». В нем традиционно участвуют спектакли, поставленные по пьесам Николая Коляды и его учеников. Николай Коляда лично отобрал 19 постановок театров из разных городов России, Казахстана, Финляндии. По его словам, на участие в фестивале было подано 80 заявок.

Господин Коляда признался, что по сравнению с прошлым годом фестиваль гораздо скромнее. Средства на его проведение выделены только из бюджета Свердловской области — 3 млн руб. В результате драматург смог пригласить только 200 человек вместо 650, как в прошлом году. «Как правило, мы им оплачиваем проживание и питание, проезд они берут на себя»,— рассказал Николай Коляда. Пользуясь случаем, он попросил заместителя культуры Свердловской области Сергея Радченко уговорить губернатора Евгения Куйвашева выделить в следующем году больше денег. «Губернатор выделил нам помещение, но в театре ни разу не был. Пусть приходит, мы ему будем рады»,— добавил господин Коляда.

Фестиваль «Коляда-Plays» будет идти до 10 ноября на нескольких площадках Екатеринбурга: в Коляда-театре, театре «Щелкунчик», центре культуры «Урал», Камерном театре. Среди спектаклей-участников: «Джут» Русского драматического театра имени Погодина (Петропавловск, Казахстан), «Галатея Собакина» театра «Манекен» (Челябинск), «Фронтовичка» Атнинского татарского государственного драматического театра имени Тукая (село Большая Атня), «Русская народная почта» и «Светлые души» молодежного театра «Ангажемент» имени Загоруйко (Тюмень) и другие. Для 10 спектаклей фестиваля будет организована онлайн-трансляция.

Николай Яблонский