На УИК №2148 в Петербурге установлен российский рекорд надомного голосования

УИК №2148 Фрунзенского района Петербурга установил рекорд по обходу избирателей на надомном голосовании в округе №225. Так считает экс-кандидат в муниципальный совет МО №75 Алексей Доссон. В единый день голосования 8 сентября члены комиссии успели обойти 155 избирателей на дому за 5 часов и 20 минут. В среднем на одного избирателя тратили две минуты, учитывая дорогу, поиск квартиры, информирование избирателя и прочее. Эту информацию подтвердил председатель УИК в суде.

Господин Доссон рассказал “Ъ-СПб”, что намерен подать заявку в книгу рекордов России, так как данный результат является беспрецедентным. Он отметил, что у него есть видеозапись, которая подтверждает его слова.

В связи с таким результатом, Алексей Доссон усомнился в честности надомного голосования на УИК №2148 и подал иски во Фрунзенский районный суд, полагая, что имеющиеся у него доказательства позволят отменить результаты выборов по всему муниципальному округу №75.

Позже господин Доссон сообщил “Ъ-СПб”, что судебные иски поданы против всех УИКов муниципалитета. Среди доказательств у заявителей имеются показания свидетелей, итоговые протоколы, нарушения, зафиксированные на видео- и аудионосителях.

Олег Дилимбетов