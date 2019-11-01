Красноярское ТСЖ задолжало 4,5 млн руб. за электричество из-за нелегальной криптофермы

В Красноярске в одном из домов на улице Молокова жильцы обнаружили майнинговую ферму, которая принадлежала председателю ТСЖ. Ее удалось обнаружить, когда поставщик электроэнергии для дома «Краском» выставил счет за услуги ТСЖ на сумму 4,5 млн руб. Как сообщили в пресс-службе компании, они намерены подать в суд на организацию с требованием возместить ущерб.

Несколько майнинговых ферм было незаконно подключено к общедомовому электрическому счетчику. Поэтому если делить стоимость украденной бездоговорной электроэнергии, то на каждую квартиру приходится 130 тыс. руб. Позже жильцы обратились в полицию, и сотрудники ведомства изъяли у ТСЖ компьютеры, сейчас они выясняют все обстоятельства случившегося.

«Сотрудники полиции, сотрудники нашей компании и сами жильцы буквально с поличным застали председателя, когда он снимал провода с распределительного устройства»,— пояснила руководитель пресс-службы «Краскома» Татьяна Лукина. Она отметила, что компания, как и жители, оказались в этом деле пострадавшей стороной. «По словам жителей дома, председатель пытался разбить сумму на все квартиры, но по закону это запрещено. Никто в данном случае не имеет право выставлять счета жильцам»,— пояснила госпожа Лукина. Компания намерена подать в суд после 5 ноября.

Юлия Сасевич, Новосибирск