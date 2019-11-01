Стоимость строительства скоростной ж/д магистрали Санкт-Петербург – Гамбург может составить до $40 млрд

Госсекретарь Союзного государства России и Беларуссии Григорий Рапота назвал ориентировочную стоимость строительства новой скоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Минск – Гамбург. По его словам, речь может идти о сумме порядка $30-40 млрд, сообщают «Известия».

Как отметил господин Рапота, в настоящий момент идет согласование финансирования технико-экономического обоснования. С кем конкретно ведутся переговоры, он уточнять не стал.

Отметим, что для строительства новой магистрали будет выделена отдельная полоса. Построить ее планируется за счет внебюджетных средств, благодаря корпорации частных инвесторов.