Реконструкция культурного центра «Сайдаш» в Казани обошлась в 485 млн рублей

На реконструкцию культурного центра «Сайдаш» в Казани потратили 485, 6 млн. руб., сообщили “Ъ” в пресс-службе ГКУ «Главинвестстрой РТ». Деньги были выделены из республиканского бюджета, строительно-монтажными работами занималось ООО «Восток-С».

В ходе капремонта, стартовавшего в 2018 году, были проведены работы по усилению фундамента, восстановлению кирпичной части здания, проведению гидроизоляции и утеплению наружных несущих стен объекта. Также рабочие отремонтировали мягкую кровлю, оконные проемы, входные группы, обустроили гигиенические помещения. Кроме того, были проведены внутренние отделочные работы и благоустройство прилегающей территории, а также были заменены все системы инженерно-технического обеспечения.

Во время реконструкции центра «Сайдаш» были отремонтированы концертный зал на 510 посадочных мест и многофункциональный зал вместимостью до 150 человек. В этих помещениях разместились студия звукозаписи, танцевальный, камерный и выставочный залы, а во внутреннем дворе культурного центра создали площадку для летних мероприятий.

"Ъ-Казань"