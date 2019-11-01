В Татарстане запустили мобильное приложение для оформления ДТП без автоинспекторов

С 1 ноября в пяти регионах России, в том числе и в Татарстане, запущено новое мобильное приложение «Помощник ОСАГО», которое позволяет оформить мелкую аварию в онлайн-режиме без вызова автоинспекторов. Как сообщает “Ъ”, речь идет о ДТП без пострадавших, участниками которого стали не более двух машин. При этом между водителями не должно быть разногласий в деталях происшествия.

Помимо Татарстана приложение доступно для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При этом оформить ДТП онлайн может любой гражданин страны независимо от регистрации и места жительства, если он стал участником аварии на территории указанных регионов. Оформлением аварии занимается один из водителей. Сведения об участниках аварии поступит автоматически из системы госуслуг и от РСА. Водителю нужно сфотографировать повреждения машин и заполнить нужные поля в электронном извещении. Затем необходимо нарисовать схему ДТП на бумаге и сфотографировать с помощью приложения. Другой участник аварии должен подтвердить сформированный черновик извещения о происшествии.

"Ъ-Казань"