В центре Казани 4 ноября ограничат движение из-за крестного хода

В центре Казани 4 ноября будут ограничены движение и стоянка транспортных средств. Связано это с крестным ходом с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери, который пройдет от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви, говорится в сообщении мэрии.

С 10:00 до 13:00 будет закрыто движение транспорта на улице Кремлевская (от улицы Чернышевского до площади 1 Мая), на улице Профсоюзная (от улицы Чернышевского до улицы Ташаяк), на съезде с площади 1 Мая (от улицы Кремлевская до улицы Право-Булачная), на улице Баумана (от улицы Профсоюзная до улицы Батурина), на съезде с улицы Батурина на Кремлевскую дамбу и на улице Батурина (от Кремлевской дамбы до улицы Дзержинского), на улице Большая Красная (от улицы Япеева до улицы Батурина), на улице Карла Маркса (от улицы Батурина до улицы Япеева), на улице Япеева, (от улицы Дзержинского до улицы Большая Красная (при необходимости) и на улице Миславского (от улицы Карла Маркса до улицы Дзержинского).

С 6:00 до 13:00 планируют ограничить движение машин на проезжей части улицы Миславского (на участке от улицы Карла Маркса до улицы Большая Красная).

"Ъ-Казань"