В Набережных Челнах начинается суд над «Свидетелями Иеговы»

Набережночелнинский горсуд 7 ноября приступит к рассмотрению уголовного дела членов экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Как сообщили “Ъ” в пресс-службе суда, первое судебное заседание назначено на 14:00.

На скамье подсудимых окажутся четыре местных жителя Владимир Мякушин, Константин Матрашов, Айдар Юльметьев и Ильхам Каримов. Их обвинили в организации деятельности экстремистской группировки и участии в ней (ст. 282.2 УК РФ). Кроме того, против одного из задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Финансирование экстремистской деятельности» (ст. 282.3 УК РФ). Вчера состоялись предварительные слушания, на которых обвиняемые заявили, что не занимались вербовкой, а верили в бога.

Напомним, что обвиняемых задержали весной 2018 года. Сначала всех фигурантов отправили в сизо, но позже Верховный суд Татарстана изменил меру пресечения на домашний арест.

В 2017 году Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» был признан экстремистским по решению Верховного суда России.

"Ъ-Казань"