ЦБ отозвал лицензию у омского Эксперт Банка

Центробанк с 1 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского Эксперт Банка. По данным регулятора, банк допускал многочисленные нарушения в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По величине активов кредитная организация занимала 209-е место в банковской системе РФ.

Согласно пресс-релизу ЦБ, Эксперт Банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж и с ценными бумагами. Банк также предоставлял регулятору неполную и недостоверную информацию. ЦБ признал организацию внутреннего контроля в банке неэффективной.

Эксперт Банк является участником системы страхования вкладов. В банке назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.