Депутат Госдумы предложил не оплачивать некачественные услуги ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил разрешить россиянам не оплачивать коммунальные услуги, если их качество не соответствует нормам. Свою инициативу депутат направил главе Минстроя Владимиру Якушеву, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на копию письма господина Власова.

Депутат рассказал, что регулярно получает от граждан жалобы на высокие тарифы ЖКХ и несоответствие их услуг санитарно-эпидемиологическим нормам. Действующее законодательство допускает перерасчет платы за коммунальные услуги в случае их несоответствия нормам. Но порядок перерасчета слишком сложный и приводит к массовым нарушениям прав потребителей, убежден Василий Власов.

«Считаю необходимым… закрепить право потребителей не оплачивать соответствующие коммунальные услуги в течение всего расчетного периода за сам факт неоказания услуги по бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода и за сам факт несоответствия состава и свойств воды требованиям законодательства РФ о техническом регулировании»,— говорится в письме.

Ранее правительство РФ утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год. Сильнее всего плата за ЖКХ увеличится в Чечне (на 6,5%), Кабардино-Балкарии (5,4%), Дагестане (5,2%). Меньше всего вырастут тарифы в Ненецком автономном округе (2,4%), Мурманской области (3%) и Пермском крае (3%). В Москве размер оплаты увеличится на 5%, в Санкт-Петербурге — на 3,8%.

О двухэтапном повышении тарифов в 2019 году читайте в материале “Ъ” «Тарифная дискуссия закончилась ниже инфляции».