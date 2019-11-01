Дисбат за курение

В Астраханской области суд вынес приговор рядовому одной из войсковых частей за издевательства над офицером. Знаменский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Рамиля Тагиева к одному году и трем месяцам содержания в дисциплинарной части за два эпизода оскорбления своего командира. Ранее рядовой Тагиев уже привлекался к ответственности за избиение сослуживцев, но каждый раз рассмотрение дел заканчивалось условным сроком.

Знаменский гарнизонный военный суд приговорил к году и трем месяцам содержания в дисциплинарной части Рамиля Тагиева, рядового войсковой части 15644, расположенной в ЗАТО Знаменск Астраханской области. Как сообщили в Следственном комитете РФ, он признан виновным в оскорблении командира во время исполнения военной службы (ч. 2 ст. 336 УК РФ).

Суд установил, что 19 апреля этого года проходящий воинскую службу по призыву рядовой Тагиев высказывал недовольство действиями офицера, контролировавшего соблюдение порядка в подразделении. Командир запретил рядовому Тагиеву выйти из казармы покурить. За это солдат в присутствии других военнослужащих нецензурно высказался в адрес офицера, дважды толкнул его в грудь и попытался повалить на пол.

Через четыре дня после инцидента, уже находясь в помещении военной комендатуры гарнизона и ожидая дисциплинарного ареста за свои действия, рядовой Тагиев вновь оскорбил командира в присутствии других военных.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что Рамиль Тагиев уже дважды привлекал внимание военного следствия. Днем 14 ноября прошлого года рядовой Тагиев закурил, выйдя из столовой. Один из сослуживцев сделал ему замечание, за это получил от Тагиева два удара по лицу. Вечером солдат извинился перед избитым, но факт неуставных отношений все равно был передан в следствие.

Следующий инцидент произошел 20 декабря и снова на выходе из столовой. Рамиль Тагиев потребовал, чтобы стоявший неподалеку солдат отошел от него. Когда тот отказался, Тагиев подошел к нему и в присутствии других военнослужащих ударил ладонью по лицу, затем схватил за грудки и ударил сослуживца лбом в подбородок. Позже он извинился перед солдатом и даже заплатил ему 1 тыс. руб. в качестве компенсации морального ущерба.

После обоих инцидентов Рамиль Тагиев был признан виновным в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности (ч. 1 ст. 335 УК РФ). Ему назначалось наказание в виде содержания в дисбате сроком на шесть месяцев условно с испытательным сроком в пределах оставшегося срока военной службы по призыву на день провозглашения приговора. При вынесении последнего приговора суд учел во внимание то, что рядовой Тагиев уже привлекался к ответственности.

«Принимая во внимание, что условно осужденный в течение испытательного срока совершил новое преступление, Знаменский гарнизонный военный суд отменил условное осуждение, назначенное Тагиеву предыдущими приговорами этого же суда, и по совокупности приговоров назначил ему окончательное наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части сроком на один год три месяца»,— сообщили в Следственном комитете.

Приговор за оскорбление офицера Рамилю Тагиеву был вынесен 1 октября, и сейчас осужденный пытается его обжаловать. Две недели назад, 16 октября, в Знаменский гарнизонный военный суд поступило еще одно уголовное дело в отношении рядового по факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности в отношении двух и более лиц (ст. 335 ч. 2 п.б УК РФ). Рассмотрение дела пока не началось, его подробности не раскрываются.

В войсковой части 15644 прокомментировать ситуацию с рядовым было некому. Адвокат Рамиля Тагиева Надежда Юршина отказалась от комментариев по уголовным делам в отношении военнослужащего.

Сергей Петунин