«Раздвоение личности» закрыло вход в думу

Волгоградскому коммунисту Михаилу Таранцову не удалось обжаловать в областном суде результаты выборов по одномандатному округу № 13, по которому он избирался в региональный парламент. Господин Таранцов пытался отменить итоги голосования, по результатам которого победил его оппонент от «Единой России», на основании того, что на том же округе был выдвинут кандидат со схожей фамилией — Сергей Таранцев. Господин Таранцов утверждает, что люди по ошибке проголосовали не за того человека. Эксперты утверждают, что у коммуниста не было никаких шансов добиться отмены результатов выборов.

Волгоградский областной суд отказал кандидату в депутаты регионального заксобрания Михаилу Таранцову в удовлетворении искового заявления к областной избирательной комиссии, в котором он просил отменить результаты голосования по Краснооктябрьскому одномандатному избирательному округу № 13, на которых 8 сентября этого года победил единоросс Алексей Волоцков. Михаил Таранцов также шел на выборы в облдуму по этому округу, но занял второе место. Поводом для пересмотра результатов выборов, по мнению господина Таранцова, должно было стать появление в округе кандидата-двойника Сергея Таранцева, выдвинутого Партией пенсионеров за социальную справедливость.

Как сообщили в Волгоградском облсуде, истец полагал, что значительная часть избирателей из-за невнимательности не смогли отличить кандидата Сергея Таранцева от Михаила Таранцова.

Как писал „Ъ“, заместитель руководителя фракции КПРФ в Волгоградской областной думе предыдущего созыва, выдвигался в региональный парламент нового созыва по одномандатному округу № 13. От «Единой России» по этому же округу шел директор ООО «Сфера» Алексей Волоцков, от ЛДПР — Михаил Воронов, от «Справедливой России» — Игорь Белобородов и от Партии пенсионеров за социальную справедливость — безработный Сергей Таранцев.

С результатом 45,7% от числа проголосовавших в Волгоградскую обл­думу прошел единоросс Алексей Волоцков. Михаил Таранцов набрал 34,5% и занял второе место. Сергей Таранцев оказался на третьем месте с результатом 8,9%, обошел кандидатов от ЛДПР и «Справедливой России». Михаил Таранцов утверждает, что мог победить в округе, так как 1302 бюллетеня были признаны недействительными. Так как Сергей Таранцев находился в списке перед Михаилом Таранцовым, многие избиратели поставили галочку сначала напротив кандидата от Партии пенсионеров, но, поняв, что проголосовали не за того кандидата, поставили вторую отметку напротив кандидата от КПРФ.Таким образом, 1302 бюллетеня были признаны недействительными. По словам господина Таранцова, если сложить его голоса, голоса Сергея Таранцева и недействительные бюллетени, получается 11899 голосов, что на 731 голос больше проголосовавших за Алексея Волоцкова.

Как следовало из искового заявления коммуниста, безработный житель Волжского Волгоградской области не мог обойти на выборах кандидатов от ЛДПР и «Справедливой России», так как не вел во время кампании никакой агитации — не участвовал в дебатах, не встречался с избирателями, не заключал каких-либо договоров на оказание рекламных услуг.

Тем не менее суд принял решение, что «обстоятельств, которые не позволяли бы выявить действительную волю избирателей», выявлено не было, и в исковом заявлении отказал.

Ранее председатель волгоградского регионального отделения Партии пенсионеров за социальную справедливость Евгений Кареликов говорил „Ъ“, что никто не выдвигал господина Таранцева специально для того, чтобы оттянуть голоса у Михаила Таранцова, а тот факт, что от Партии пенсионеров выдвигается человек с фамилией, похожей на фамилию кандидата от КПРФ, вообще не обсуждался.

Михаил Таранцов, комментируя решение суда, заявил, что не сомневается, что «спецоперация» против него с «двойником» Сергеем Таранцевым была спланирована и проведена властью и «Единой Россией», так как «только власть в силу своих возможностей может делать такие вещи».

По его словам, судья Светлана Жданова отказала в удовлетворении двух основных ходатайств: допросить в качестве свидетелей членов участковых избирательных комиссий, которые могли бы подтвердить, что за Сергея Таранцева голосовали по ошибке, и доставить в суд недействительные бюллетени, чтобы проверить утверждение о том, что в них есть исправления, когда избиратели по ошибке голосовали за Таранцева, а потом исправляли на Таранцова.

«После этих отказов стало понятно, что никто рассматривать наше заявление объективно не собирается. Хотя мы понимаем, что суд мог бы соблюсти приличия — заслушать свидетелей, доставить и изучить все испорченные бюллетени, а потом уже отказать в иске, но он не стал утруждать себя. Вся эта судебная эпопея, на мой взгляд, в очередной раз показала, что у нас нет свободного и независимого суда, когда речь идет о выборных и политических вопросах»,— заявил Михаил Таранцов.

Политтехнолог Денис Ястребов отмечает, что, несмотря на очевидность того, что речь идет о выборной технологии, шансов отменить результаты голосования у коммуниста не было. «В законе четко прописаны основания для отмены результатов выборов, и наличия кандидата-двойника среди них нет»,— отмечает он.

Сергей Петунин