Фракции добавили самообладания

Бывший сенатор Олег Алексеев стал руководителем фракции «Единой России» в Саратовской областной думе. Его кандидатуру поддержали коллеги по партии. Они подчеркивают федеральный опыт господина Алексеева, его самообладание и умение решать сложные вопросы. Оппозиция уверена, что от смены руководителя фракции в думе ничего не изменится. Политологи надеются на «креатив» во взаимодействии с оппонентами.

Руководителем фракции «Единой России» в Саратовской областной думе стал депутат Олег Алексеев. Его кандидатуру, предложенную президиумом регионального политсовета, поддержали коллеги по партии.

Господин Алексеев избирался депутатом регионального законодательного собрания пятого и шестого созывов, в сентябре 2016 года был избран в Совет федерации ФС РФ от представительного органа власти, где проработал в течение года. В качестве депутата областной думы Олег Алексеев внес шесть законопроектов, в том числе вызвавший большой общественный резонанс пакет поправок в областной Закон «Об охотничьих ресурсах на территории Саратовской области», который касается регулирования численности диких собак и бакланов на территории региона. Почти все законопроекты господин Алексеев написал в соавторстве с коллегами по партии Николаем Кузнецовым и Николаем Семенцом. На данный момент четыре из них рассмотрены, два — на стадии ­рассмотрения.

Как ранее сообщал „Ъ“, место руководителя фракции в облдуме стало вакантным после того, как полномочия главы «ЕР» в парламенте сложил спикер Александр Романов. Кроме господина Алексеева на этот пост была предложена кандидатура Ивана Дзюбана, однако последний не получил поддержки однопартийцев.

Коллеги по партии положительно оценивают разделение исполнения функций председателя облдумы и руководителя фракции. В частности, депутат Государственной думы, председатель реготделения «Единой России» Николай Панков заявил, что партийцы не могут «выстраивать политические иконостасы, где один человек занимает все возможные должности». «Председатель облдумы Александр Романов остается в президиуме фракции, а Олег Алексеев возглавил фракцию. Еще один депутат облдумы — Алексей Антонов — возглавил региональный совет сторонников партии»,— отметил он. По мнению единоросса, изменения помогут «эффективнее выстраивать работу со всеми фракциями».

Председатель облдумы Александр Романов высоко оценил профессиональные качества господина Алексеева. «Олег Алексеев — председатель мандатной комиссии, умеет разрешить даже самую сложную ситуацию, так что при необходимости найдет компромисс, наладит диалог. Он хорошо знает регламент работы думы, умеет дисциплинировать депутатов»,— отметил господин Романов. Единоросс Алла Лосина назвала самообладание «отличительной особенностью» господина Алексеева. «Он способен всесторонне проанализировать положение дел и верно расставить акценты»,— подчеркнула она.

Представители оппозиции в облдуме уверены, что распределение полномочий спикера думы и руководителя фракции «Единой России» в ней не сделает председателя более независимым. Такое мнение выразил коммунист Александр Анидалов. «Я думаю, это попытка партии власти поставить нас на место, но она обречена на провал. Либо он поймет, что с ним надо общаться, либо все останется, как есть. И я больше склоняюсь к последнему варианту. У нас разделились председатель облдумы и руководитель фракции „Единой России“. Но стал ли председатель от этого более независимым? Да нет, конечно, потому что он все равно будет принимать то решение, которое ему спустят сверху»,— подытожил представитель КПРФ. Что касается Олега Алексеева, господин Анидалов охарактеризовал его как «не самого активного, но и не молчуна».

Политолог Дмитрий Олейник отметил «давнее и конструктивное» сотрудничество Олега Алексеева с Николаем Панковым и выразил уверенность, что фракция «Единой России» в облдуме будет активнее взаимодействовать с рег­отделением.

«Выбор ожидаемый. Господин Алексеев имеет опыт на федеральном уровне и довольно активен, по крайней мере, по сравнению с господином Романовым. Надеюсь, фракция будет работать интереснее и креативнее, особенно по взаимодействию с оппонентами из КПРФ»,— подытожил он.

Марина Ковалева