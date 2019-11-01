«Сердце Нижнего» шунтируют новым застройщиком

В деле о банкротстве ООО «Международная строительная компания» (МСК) будет рассмотрен иск администрации Нижнего Новгорода, требования других частных кредиторов суд отмел как недостоверные. МСК построила только один дом в ЖК «Сердце Нижнего», но его не успели ввести в эксплуатацию, так как власти прекратили отношения с застройщиком и отобрали у него земельные участки. В рамках банкротства город рассчитывает пойти по пути замены застройщика, однако, по словам дольщиков, потенциальные участники не хотят брать на себя дополнительные обязательства, которые им навязывают городские власти. Историю с прекращением строительства ЖК политик Никита Исаев назвал «памятником коррупции мэра», которому, тем не менее, придется участвовать в решении проблемы с достройкой единственного дома. Власти рассчитывают, что сдадут его в конце 2020 года.

Как определил областной арбитражный суд, администрация Нижнего Новгорода должна к 6 ноября предложить кандидатуру арбитражного управляющего, который может быть утвержден в процедуре банкротства ООО МСК, застройщика ЖК «Сердце Нижнего». Признания его банкротом также добивались частные кредиторы Сергей Зайцев и Ольга Быстрова. Однако их требования были признаны необоснованными. Например, долг МСК перед кредитором Зайцевым по займу в размере 14 млн руб. был установлен заочным решением Нижегородского райсуда, который затем сам же это решение и отменил. На этой неделе было отказано в иске Ольге Быстровой, пытавшейся доказать наличие перед ней задолженности в 27 млн руб.

Таким образом, администрация Нижнего Новгорода с требованием долга в 37 млн руб. за аренду земельного участка осталась единственным инициатором процедуры банкротства. При ее проведении права и обязанности МСК планируется передать другому застройщику, способному ввести в эксплуатацию многоквартирный дом ЖК «Сердце Нижнего» (требования города будут рассмотрены 20 ноября).

Напомним, конфликт между МСК и администрацией начался в 2018 году: власти прекратили с застройщиком договор о развитии территории ул. Ильинской площадью 6,5 га, действовавший с 2009 года. Формальным поводом стало то, что за девять лет действия договора застройщик не смог построить весь запланированный ЖК из четырех домов и задолжал за аренду. Кроме того, глава города Владимир Панов при поддержке эко активистов сообщил, что он против частичной засыпки природной территории Почаинского оврага, как это предусматривал проект ЖК «Сердце Нижнего».

Министерство строительства Нижегородской области аннулировало у МСК разрешение на строительство, а городская администрация по суду изъяла земельные участки, которые застройщик оформил в собственность.

В итоге практически готовый шестиэтажный дом, в котором квартиры купили более 80 человек, остался не сданным – его был готов достроить за свой счет генподрядчик ЗАО «Штрабаг», дочерняя компания австрийского концерна Strabag. Но со строителями власти не договорились о компенсации их затрат.

Ставшие заложниками этих решений дольщики выяснили, что соседний со стройкой земельный участок, по которому должна была пройти дорога будущего ЖК, занимают здания и гаражи ООО «Нижавтострой». Ее учредителем в 2008 году выступал Владимир Панов, потом его мать Нина Панова, а в октябре 2016 – ноябре 2018 года участником фирмы была Людмила Кайнова, ныне начальник аппарата мэра. Это дало повод дольщикам ЖК обвинить главу города в том, что у него была личная заинтересованность в прекращении стройки. Во вторник с дольщиками «Сердца Нижнего» встретился лидер политического движения «Новая Россия» Никита Исаев, назвавший недостроенный ЖК «памятником коррупции мэра».

Эти обманутые дольщики на личной совести Панова. Кто же придет после такого в Нижний Новгород?

Город потерял иностранного инвестора с оборотом в 16 миллиардов долларов», — заявил Никита Исаев, пообещав донести «корзину грязного белья» нижегородских чиновников до ток-шоу на российском телевидении.

В администрации Нижнего Новгорода заявления политика никак не прокомментировали, но именно ей теперь придется решать вопрос с достройкой ЖК за счет передачи прав новому застройщику. Ранее говорилось, что участвовать в завершении строительства дома на ул. Ильинской пожелала группа компаний «Каскад» Егора Дорохина. Получить его комментарии не удалось, каких-либо конкретных договоров по достройке ЖК «Сердце Нижнего» пока не подписывалось.

Дольщики утверждают, что пока потенциальный претендент и власти не нашли общего языка: власти хотят, чтобы новый застройщик взял на себя дополнительные обременения в виде строительства подпорной стенки дома в Почаинском овраге и прокладки канализационного коллектора. При этом, по словам представителей инициативной группы, подпорная стенка для их единственного дома не нужна, она предусматривалась для укрепления оврага при строительстве группы домов ЖК.

В инспекции госстройнадзора Нижегородской области сообщили, что стоимость достройки дома на Ильинской оценивается в 90 млн руб. и администрация Нижнего Новгорода «в инициативном порядке» вырабатывает с «Каскадом» механизмы участия. «Сведения о данном доме включены в региональную "дорожную карту", согласно которой срок восстановления прав граждан — четвертый квартал 2020 года», — сообщили в инспекции, добавив, что в «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» направлено обращение с просьбой рассмотреть возможность софинансирования работ.

Роман Кряжев