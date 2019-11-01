«Сердце Нижнего» шунтируют новым застройщиком

В деле о банкротстве ООО «Международная строительная компания» (МСК) будет рассмотрен иск администрации Нижнего Новгорода, требования других частных кредиторов суд отмел как недостоверные. МСК построила только один дом в ЖК «Сердце Нижнего», но его не успели ввести в эксплуатацию, так как власти прекратили отношения с застройщиком и отобрали у него земельные участки. В рамках банкротства город рассчитывает пойти по пути замены застройщика, однако, по словам дольщиков, потенциальные участники не хотят брать на себя дополнительные обязательства, которые им навязывают городские власти. Историю с прекращением строительства ЖК политик Никита Исаев назвал «памятником коррупции мэра», которому, тем не менее, придется участвовать в решении проблемы с достройкой единственного дома. Власти рассчитывают, что сдадут его в конце 2020 года.
Как определил областной арбитражный суд, администрация Нижнего Новгорода должна к 6 ноября предложить кандидатуру арбитражного управляющего, который может быть утвержден в процедуре банкротства ООО МСК, застройщика ЖК «Сердце Нижнего». Признания его банкротом также добивались частные кредиторы Сергей Зайцев и Ольга Быстрова. Однако их требования были признаны необоснованными. Например, долг МСК перед кредитором Зайцевым по займу в размере 14 млн руб. был установлен заочным решением Нижегородского райсуда, который затем сам же это решение и отменил. На этой неделе было отказано в иске Ольге Быстровой, пытавшейся доказать наличие перед ней задолженности в 27 млн руб.
Таким образом, администрация Нижнего Новгорода с требованием долга в 37 млн руб. за аренду земельного участка осталась единственным инициатором процедуры банкротства. При ее проведении права и обязанности МСК планируется передать другому застройщику, способному ввести в эксплуатацию многоквартирный дом ЖК «Сердце Нижнего» (требования города будут рассмотрены 20 ноября).
Напомним, конфликт между МСК и администрацией начался в 2018 году: власти прекратили с застройщиком договор о развитии территории ул. Ильинской площадью 6,5 га, действовавший с 2009 года. Формальным поводом стало то, что за девять лет действия договора застройщик не смог построить весь запланированный ЖК из четырех домов и задолжал за аренду. Кроме того, глава города Владимир Панов при поддержке эко активистов сообщил, что он против частичной засыпки природной территории Почаинского оврага, как это предусматривал проект ЖК «Сердце Нижнего».
В итоге практически готовый шестиэтажный дом, в котором квартиры купили более 80 человек, остался не сданным – его был готов достроить за свой счет генподрядчик ЗАО «Штрабаг», дочерняя компания австрийского концерна Strabag. Но со строителями власти не договорились о компенсации их затрат.
Ставшие заложниками этих решений дольщики выяснили, что соседний со стройкой земельный участок, по которому должна была пройти дорога будущего ЖК, занимают здания и гаражи ООО «Нижавтострой». Ее учредителем в 2008 году выступал Владимир Панов, потом его мать Нина Панова, а в октябре 2016 – ноябре 2018 года участником фирмы была Людмила Кайнова, ныне начальник аппарата мэра. Это дало повод дольщикам ЖК обвинить главу города в том, что у него была личная заинтересованность в прекращении стройки. Во вторник с дольщиками «Сердца Нижнего» встретился лидер политического движения «Новая Россия» Никита Исаев, назвавший недостроенный ЖК «памятником коррупции мэра».
Эти обманутые дольщики на личной совести Панова. Кто же придет после такого в Нижний Новгород?
Город потерял иностранного инвестора с оборотом в 16 миллиардов долларов», — заявил Никита Исаев, пообещав донести «корзину грязного белья» нижегородских чиновников до ток-шоу на российском телевидении.
В администрации Нижнего Новгорода заявления политика никак не прокомментировали, но именно ей теперь придется решать вопрос с достройкой ЖК за счет передачи прав новому застройщику. Ранее говорилось, что участвовать в завершении строительства дома на ул. Ильинской пожелала группа компаний «Каскад» Егора Дорохина. Получить его комментарии не удалось, каких-либо конкретных договоров по достройке ЖК «Сердце Нижнего» пока не подписывалось.
Дольщики утверждают, что пока потенциальный претендент и власти не нашли общего языка: власти хотят, чтобы новый застройщик взял на себя дополнительные обременения в виде строительства подпорной стенки дома в Почаинском овраге и прокладки канализационного коллектора. При этом, по словам представителей инициативной группы, подпорная стенка для их единственного дома не нужна, она предусматривалась для укрепления оврага при строительстве группы домов ЖК.
В инспекции госстройнадзора Нижегородской области сообщили, что стоимость достройки дома на Ильинской оценивается в 90 млн руб. и администрация Нижнего Новгорода «в инициативном порядке» вырабатывает с «Каскадом» механизмы участия. «Сведения о данном доме включены в региональную "дорожную карту", согласно которой срок восстановления прав граждан — четвертый квартал 2020 года», — сообщили в инспекции, добавив, что в «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» направлено обращение с просьбой рассмотреть возможность софинансирования работ.