Воронежские дороги среди лучших в РФ

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В Воронежской области прошла комплексная проверка хода реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В ходе мероприятия советник руководителя Федерального дорожного агентства Минтранса РФ Сергей Золотарев отметил, что регион вошел в десятку лучших по контрактации и освоению средств, реализуя нацпроект с опережением.

Одним из первых объектов объезда стал мост через водосброс Воронежского водохранилища. Капитальный ремонт переправы начался в августе 2019 года. Согласно госконтракту работы должны закончить до октября 2020 года, стоимость работ – почти 103,5 млн руб. «Есть надежда, что мы опередим срок, установленный контрактом. Уже сейчас на сооружении полностью демонтировали 14 пролетов и смонтировали 12. В начале ноября планируем закончить монтаж балок на всех пролетах сооружения, конечно, при условии, что нам позволят это сделать погодные условия, и тогда постараемся открыть движение по мосту в декабре по временной схеме», – рассказал руководитель управления дорожного хозяйства мэрии Олег Котов.

Далее проверяющие осмотрели отремонтированную набережную Массалитинова. «Это важная артерия для города, потому что значительная часть транзитного транспорта, не заходя в город, идет именно по этому направлению. На набережной мы установили плавающие люки, которые позволяют передавать нагрузку не на кладку колодца, а на покрытие, тем самым повышается устойчивость такой конструкции. Первые такие люки установили на Московском проспекте, и за первый год эксплуатации у нас нет нареканий», – пояснил Олег Котов.

Высоко оценил реализация нацпроекта и глава Воронежа Вадим Кстенин: «Были годы, когда дорожные работы уходили за пределы сезона, а в 2019-м мы выполнили весь объём ремонта уже к середине лета. Это значит, что научились качественно и грамотно планировать нашу работу, заранее просчитывать все сметы и отладили технологические процессы. Отрадно, что в последние два-три года практически все отклики о работе дорожников положительные».

Всего в Воронеже в нацпроект в 2019 году вошли 23 основных объекта и два дополнительных. Общая протяженность отремонтированных дорог превысила 27 км. В области в нацпроект попали 169 объектов общей протяжённостью более 333 км.