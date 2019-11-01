«Почте России» тесно на почте

Как стало известно “Ъ”, стратегия «Почты России» до 2027 года подразумевает развитие собственной экосистемы и запуск новых направлений, в том числе для управления недвижимостью и доставки товаров из интернет-магазинов. Свою инвестпрограмму при этом компания оценивает от 224 млрд руб. до 353 млрд руб. Помешать реализации стратегии «Почты России», в частности, может пенсионная реформа и госполитика по сокращению обращения наличных денег, предупреждает компания.

Совет директоров «Почты России» рассмотрит корпоративную стратегию развития на период с 2020 по 2027 год, заседание планируется на середину ноября, сообщил “Ъ” источник, близкий к членам совета. Дату и повестку заседания определит председатель совета директоров «Почты России», вице-премьер Максим Акимов, сообщили “Ъ” в пресс-службе компании. Представитель Максима Акимова не ответил на запрос “Ъ”.

Как следует из проекта стратегии (есть у “Ъ”), к 2027 году «Почта России» рассчитывает стать «цифровой государственной мультифункциональной экосистемой платформенных бизнесов». Она предлагает запускать онлайн-сервисы, в том числе для коммерческого управления недвижимостью и для заказа розничных товаров, а также монетизировать ГИС ЖКХ. Компания планирует выйти на новые рынки — например, предоставлять облачные услуги и создавать центры обработки данных, запустить венчурное подразделение, и не исключает M & A.

По итогам 2018 года «Почта России» выручила 190,3 млрд руб. при плане 224–229 млрд руб., следует из документа. В 2019 году «Почта России» прогнозирует показатель на уровне 206,8 млрд руб. В базовом сценарии ее выручка в 2027 году составит 436,3 млрд руб., а EBITDA — 63,9 млрд руб.

В зависимости от сценариев развития инвестпрограмма «Почты России» в 2019–2027 годах составит от 221 млрд руб. до 353 млрд руб., отмечается в проекте. Затраты до 2024 года детализированы: в цифровую трансформацию планируется вложить 47 млрд руб., в развитие логистики — 32 млрд руб., в модернизацию отделений почтовой связи в крупных городах, расширение сети и «улучшение условий работы персонала» — 33 млрд руб. На развитие новых продуктов, включая запуск доставочной платформы для электронной коммерции и оказание услуг фулфилмента, потребуется еще 31 млрд руб. «Почта России» также предлагает создать агрегатор для оказания социальных, бытовых, госуслуг и образовательных сервисов, на что потребуется 85 млрд руб. госфинансирования, следует из документа. В проекте стратегии развития ФГУП «Почта России» до 2023 года похожий проект оценивался в 50 млрд руб., писал “Ъ” 27 сентября 2018 года.

Изменение макроэкономической ситуации в стране и сокращение рынка услуг почтовой связи могут помешать реализации стратегии, отмечается в проекте. Негативное влияние также могут оказать пенсионная реформа и политика государства по сокращению обращения наличной денежной массы, которые приведут к снижению дохода от выплаты пенсий, предупреждает «Почта России».

Посылочный сегмент активно развивается, и «Почта России» имеет хорошие перспективы для роста, считает глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Ставка на цифровизацию правильная, но компании необходимо фокусироваться в области логистики, именно в этой части наиболее целесообразно было бы проведение M & A, считает Александр Иванов. В стратегии не обозначены источники финансирования, констатирует инвестменеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «Мы имеем крайне специфический кейс, когда акционерное общество, по сути госкомпания, при планировании стратегии оценивает себя на уровне госоргана, рассчитывая на получение преимущественно финансирования из госбюджета. По сути, это просьба коммерческой госкомпании продолжить ее финансирование из бюджета на уровне госоргана, что беспрецедентно»,— заключает он.

Юлия Тишина