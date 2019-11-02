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Как оказалось, «окно в Европу» требовалось не только прорубить, но и заселить

Фото: Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

«Выслать на житье в Санктпетербург бессрочно»

Как насилие способствовало становлению северной столицы

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2 ноября 1744 года Правительствующий сенат запретил принудительно отправлять на поселение в Санкт-Петербург старых, немощных и больных. А год спустя вообще прекратил практику насильственного переселения в столицу империи. Тем самым был положен конец длившемуся почти 40 лет противостоянию высшей власти с одной стороны и местных властей вместе с обывателями — с другой.


«На каторгу в новопостроенный город»


За прошедшие с момента начала строительства Санкт-Петербурга века из памяти потомков стерся общеизвестный в те годы факт. Переезд на жительство в Северную столицу тогда был не благом или привилегией, а очень суровым наказанием. И это отнюдь не образ или преувеличение. 4 июля 1705 года армии и подданным был объявлен указ Петра I, в котором говорилось:



«Беглым солдатам, которые с Его Великого Государя службы и из полков сбегут, и из бегов придут сами, и явятся в приказе или в полках чинитя наказанье бить кнутом, и ссылать на каторгу в новопостроенный город в Санктпетербург, чтоб и впредь иным таким со службы и из полков бегать было неповадно».

Суровым наказанием считали жизнь в городе на Неве крестьяне и мастеровые, которых отправляли туда для земляных, строительных и прочих работ. В 1709 году, например, царь повелел отправить в Санкт-Петербург 40 тыс. крестьян из всех городов, посадов и уездов. И с жителей тех же местностей было приказано собрать деньги на покупку хлеба для работников. Первые 4 тыс. должны были явиться в Санкт-Петербург с плотницким инструментом к 21 февраля следующего 1710 года. О выделении саней и организации обозов для их перевозки суровой зимой в царском указе ничего не говорилось. Самодержец повелевал воеводам «в Санктпетербург тех работников им Воеводам отводить самим на указанные сроки».

Тем крестьянам и мастеровым, которые были отправлены в град Петров в 1710 году, еще повезло — царь, во избежание побегов в родные места, приказал кроме хлеба давать им полтинник (50 копеек) в месяц, что для простого люда было немалыми деньгами. Одновременно и сам царь-работник, и «птенцы гнезда Петрова», отвечавшие за строительство новой столицы, примечали лучших мастеров и после окончания оговоренного срока работ попросту не отпускали их восвояси. Что, понятно, не могло понравиться ни помещикам, ни управителям монастырских и архиерейских деревень, ни воеводам и прочим местным чиновным людям, лишавшимся умелых работников без всякой компенсации.

Последовавшая реакция была естественной и понятной.

По царским запросам начали отправлять тех, кого не жаль было потерять,— старых, больных и откровенно никчемных.

В ответ царь решил заинтересовать самих работников и повысил оплату до рубля в месяц. А местной власти и владельцам мастеровых душ пригрозил карами за несвоевременную отсылку работников в Санкт-Петербург.

Но ни предотвращению побегов работников из города на болотах, ни прекращению махинаций при их отправке туда предпринятые меры не помогали. 15 февраля 1712 года царь повелел отправить в губернии списки бежавших мастеровых. А губернаторам приказал, разыскав их, без промедления отправить беглецов в Санкт-Петербург. Тем же указом предписывалось:

«Губернаторам пересматривать самим, чтобы те мастеровые люди были заобычные и не дряхлые и не увечные; а негодных и неумеющих мастерств, и дряхлых и увечных отнюдь не высылать».

«Деньги без плода пропадают»


Петр I не жалел сил и средств подданных для осуществления своего плана возведения столицы европейского типа

Петр I не жалел сил и средств подданных для осуществления своего плана возведения столицы европейского типа

Фото: Росинформ, Коммерсантъ

Существенного улучшения не произошло, и царь-реформатор сделал следующие ходы в этой игре, которая начала затягиваться. Он потребовал, чтобы мастеровых отправляли в Санкт-Петербург с семьями. А чтобы прекратить мытарства отправляемых из Сибири работников, приказал вместо каждого из них высылать в столицу по 10 рублей.

В 1714 году Петр I еще раз пошел на уступки и согласился или платить владельцам крепостных за лучших мастеровых, или засчитывать их за сданных во время рекрутского набора в армию. Работника, забранного в Санкт-Петербург с семьей, приравняли к двум рекрутам, холостого — к одному. Но при этом сделал отправку мастеровых из губерний регулярной и в очередной раз объявил ее строго обязательной.

Однако вскоре обнаружилась еще одна и очень существенная проблема.

Три года спустя, в ноябре 1717 года, обер-комиссар князь А. М. Черкасский подал царю «доношение» — обширную записку, в которой подводились итоги принудительного сбора работников для строительства Санкт-Петербурга. Князь писал, что для кормления 32 тыс. работников и выдачи им обещанной платы собирали грандиозные для того времени деньги — 256 тыс. рублей.

«Из вышеписанного числа людей надлежит быть кашеваров 3200 человек. По примеру прошлых лет, беглых и умерших 1000 человек, иногда больше, больных в год по 1000 человек, иногда и больше, и оные, кроме беглых и умерших, денежное и хлебное жалование емлют, а подмогу все берут, а работы не работают: итого не у работ 5200 человек; и данные им деньги без плода пропадают, которых будет 41600 рублев».

Обер-комиссар предлагал сократить расходы:

«Ныне на многие дела являются подрядчики и наемщики, которыми некоторые работы исправляются удобнее и скорее, нежели государственными работники. И ежели Ваше Царское Величество повелит работы управлять наймом, то надлежит работников убавить, а за них положить деньгами».

Князь Черкасский писал, что не следует сразу отдавать все стройки в руки подрядчиков. Он справедливо полагал, что на некоторые работы или не найдется желающих, или они запросят слишком высокую цену. А потому на следующий год вытребовать из близлежащих мест только 8 тыс. работников, а в отдаленных ограничиться сбором денег. Когда же подрядчики наладят наем работников для Санкт-Петербурга, сократить принудительный набор до 2 тыс. человек, поручая им лишь самые мелкие работы.

Автор доношения прекрасно осознавал, насколько трудным будет воплощение в жизнь его проекта. Нужно было наладить своевременный сбор денег в губерниях. А главное, найти честных подрядчиков, не страдающих склонностью к «переборам» денег. А чтобы уберечь их от соблазна, требовалось установить жесткий контроль, назначить особых фискалов и создать систему отчетности с докладами самому царю.

Петру I, утомленному вечными проблемами с набором работников, идея пришлась по вкусу. И на документе появилась его резолюция: «Быть по сему».

«Выслать без всякого мотчания»


Но новый стольный град кроме строителей и мастеровых всех специальностей нуждался и в жителях. В первую очередь соответствующих статусу города — благородных.

Царю доказали, что затраты на наемных мастеров будут гораздо ниже, чем на согнанных принудительно работников

Царю доказали, что затраты на наемных мастеров будут гораздо ниже, чем на согнанных принудительно работников

Фото: Росинформ, Коммерсантъ

Как оказалось, подавить сопротивление дворян было гораздо легче, чем работников из простолюдинов. 4 декабря 1713 года царь приказал царедворцам и прочих чинов людям, список которым был составлен, строить дома в Санкт-Петербурге. Чтобы после получения приказа о переселении в новую столицу никто не мог отказываться, говоря, что ему негде жить.

Выбор других новых жителей города на Неве из благородного сословия проходил во время проводимых царем смотров дворян и дворянских недорослей. Уклонение от приезда на них каралось быстро и сурово. У провинившихся отбирали собственность — «отписывали имения на государя». Затем наказание сделали не только болезненным для семейного состояния, но и страшно позорным. Отобранные имения передавались тому, кто донесет самодержцу на уклониста, вне зависимости от того, крестьянин он или дворовой человек.

В 1714 году очередь дошла и до высокопоставленных чиновников. Судьям и подъячим из Судного и Поместного приказов царь приказал в следующем году перевестись в Санкт-Петербург. В том же 1715 году было приказано начать обустраиваться на новом месте четверти из избранных для переселения в новую столицу дворян и купцов.

Однако с купцами незамедлительно возникли проблемы.

Никто из этих тороватых людей не торопился сниматься с насиженных мест и отказываться от своего налаженного и приносящего доход дела.

Царь, понимая это, разрешил им сохранить собственность — дворы, лавки и заводы — в родных местах. Но купцы в Санкт-Петербург не спешили. Их примеру следовали и ремесленники.

27 апреля 1716 года Правительствующий сенат приказал:

«Из Губерний купецких и рукомесленных людей на житье в Санктпетербург, выслать без всякого мотчания, понеже о том многими из Канцелярии Сената указами подтверждено».

Но дело вновь не сдвинулось с мертвой точки. Самые предприимчивые подданные царя нашли лазейку в его установлениях. Самодержец разрешил выборным из купцов решать, кто из их сотоварищей поедет на новое место жительства. И в новую столицу отправились растерявшие состояние, престарелые и больные купцы. 20 ноября 1717 года последовал указ самого царя, в котором говорилось:

«Ежели в высылке какое вымышленное продолжение чиниться будет, и за то выборные (яко клятвопреступники и ослушники указа) с разорением домов и всего имения их жестоко наказаны будут».

А губернаторам предписывалось следить за тем, чтобы в Северную столицу были высланы первостатейные купцы, а не скудные и одинокие.

«И впредь отнюдь никуда не разъезжались»


Полтора года спустя, в 1719 году, когда Петр I решил подвести итоги проделанной работы по наполнению жителями своего детища, оказалось, что немалая часть переселенных и наделенных землей в Санкт-Петербурге подданных действительно не имеет и не будет иметь средств для постройки домов. И самодержцу не оставалось ничего иного, как отпустить их восвояси. Отпустили по домам и купцов, чье состояние не позволяло жить и торговать в новой столице.

А тем дворянам, кто построился, но страдал от безденежья, царь разрешил выезжать в их деревни, для улаживания дел. Правда, не более чем на пять месяцев.

В Санкт-Петербурге было страшно дорого жить и крайне опасно его покидать

В Санкт-Петербурге было страшно дорого жить и крайне опасно его покидать

Фото: Росинформ, Коммерсантъ

Это вовсе не означало, что самодержец отказался от своих планов и город вскоре придет в запустение. От тех, кого он счел способными обустраиваться за счет собственных средств, он с прежней жесткостью, невзирая на чины, требовал строить дома и для себя, и для сдачи внаем.

Но после кончины первого российского императора невольные переселенцы воспользовались непрекращающейся борьбой сановников за власть и влияние и мало-помалу начали возвращаться в родные места. Правящая элита спохватилась лишь после того, как в городе начали разрушаться дома, брошенные покинувшими Санкт-Петербург владельцами. И 19 июля 1729 года правивший Россией Верховный тайный совет от имени юного императора Петра II обнародовал указ, в котором говорилось:

«Ныне из тех переведенцев многие, покинув в Санктпетербурге дома свои, також, которые и домов не имели, а жили в наемных домах, разъехались собою без указа в прежние места, из которых высланы были, и в другие города: того ради оных всех переведенцев купецких и ремесленных людей, изо всех городов с женами их и с детьми выслать на житье в Санктпетербург по прежнему бессрочно. И при высылке велеть им подписаться под потерянием всего их движимого и недвижимого имения и ссылкою вечно на каторгу, чтоб они с женами своими и с детьми в Санктпетербург явились без замедления и впредь бы без указа собою из Санктпетербурга отнюдь никуда не разъезжались».

Запрет на выезд вскоре превратился в основной метод поддержания численности жителей Санкт-Петербурга.

Хотя в общем правиле случались и исключения. Императрица Анна Иоанновна, к примеру, не хотела видеть в своей столице малоимущих дворян и разрешала тем из них, что жили в столице, продавать построенные дома, и уезжать в свои деревни. А благородным недорослям, у которых имелось меньше 20 крестьянских дворов, запрещала приезжать на службу и жительство в Санкт-Петербург. Кроме того, новых мастеровых для стольного града она предпочитала привлекать деньгами, а не приказами и принуждением. Но запрет на выезд без выданных паспортов соблюдался при ней неукоснительно.

А императрица Елизавета Петровна после воцарения вспомнила о методах заселения столицы, практиковавшихся ее державным отцом. В 1744 году она решила во время ревизии, как именовалась в ту эпоху перепись населения для налогообложения, выявить праздношатающихся, беглых крестьян и тех, кто заявляет, что не помнит родства, и выслать их для работ в Санкт-Петербург. Однако и подданные не забыли времена царя-строителя. Поэтому местные власти и помещики объявляли подходящими для отправки в столицу старых, дряхлых и больных, не пригодных ни для какой работы. В итоге 2 ноября 1744 года Сенат объявил, что таких обнаруженных никчемных людей следует отправлять в богадельни. А в следующем году решил, что всех обнаруженных не приписанных ни к кому людей нужно определять к делу в тех местах, где они будут обнаружены.

Евгений Жирнов


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