В Петербурге проведут инвентаризацию ГУПов

Рабочая группа совместно с УФАС по Санкт-Петербургу проведет инвентаризацию государственных унитарных предприятий ( ГУПов). Об этом заявил вице – губернатор Евгений Елин.

Рабочую группу планируют создать в течение двух недель. Она в срок до конца года рассмотрит все ГУПы, оценит необходимость их реорганизации. ГУПы, в свою очередь, представят графики реорганизации и источники финансирования.

В аппарате вице- губернатора Елина заметили, что по отдельным ГУП может быть принято решение « о целесообразности продолжения деятельности».