Эксперты рекомендуют заменить строительные конструкции Чкаловской лестницы

Эксперты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) рекомендуют полностью заменить строительные конструкции Чкаловской лестницы. По результатам экспертизы выяснилось, что причиной разрушения фасада могло стать нарушение условий эксплуатации строительных конструкций и старение материала подпорной стенки.

Кроме того эксперты выяснили, что были использованы строительные материалы, которые сейчас недопустимы при устройстве подземных частей зданий и сооружений. Несущая конструкция лестницы из монолитного железобетона тоже повредилась в зоне обрушения. «Наблюдается коррозия рабочей арматуры, сквозные отверстия и отклонение стенки по вертикали из-за неудовлетворительного состояния анкерных креплений, которые должны были держать подпорную стену», – сообщили администрации Нижнего Новгорода эксперты.

Теперь предстоит разработать проектно-сметную документацию, чтобы восстановить конструкцию лестницы.