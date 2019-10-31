Вице-губернатор Кубани обвинил оппозицию в искажении его слов о «сдохшей» «Единой Росссии»

Андрей Алексеенко, заместитель главы Краснодарского края, на своей странице в Facebook прокомментировал скандальное видео с его участием, выложенное накануне в социальных сетях. По словам вице-губернатора, авторы видеосюжета необоснованно припасали ему фразу «"Единая Россия" сдохла, ее нет». На самом деле Андрей Алексеенко, по его словам, излагал губернатору не свое мнение по поводу «Единой России», а мнение оппозиционных сил.

Накануне в социальных сетях появился шестиминутный сюжет с заседания, в котором принимали участие глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и вице-губернатор Андрей Алексеенко, которые переговаривались, сидя в президиуме, во время выступлений докладчиков. Многие фразы и слова собеседников не слышны, но общий смысл разговора сводится к обсуждению политической ситуации в регионе, где, по мнению господина Алексенко, происходит консолидация различных оппозиционных сил, в том числе КПРФ и людей из окружения экс-губернатора Александра Ткачева, к которым якобы может примкнуть мэр Краснодара Евгений Первышов. «Я не верю»,— отвечает на это Вениамин Кондратьев, но предлагает создать штаб для контроля над ситуацией. В один из моментов от Андрея Алексеенко звучит фраза о партии «Единая Россия», которую, как заявил вице-губернатор, авторы ролика сознательно исказили. «Немного работы ножницами, немного буйной фантазии и — вуаля. Такого рода трюки наглядно показывают, что отдельные представители оппозиции уже начали свою кампанию и готовы при этом на любые, даже такие грязные трюки»,— объясняет ситуацию чиновник.

Анна Перова, Краснодар