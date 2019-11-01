У врача наркотики не ищутся

Вчера стало известно, что полиция рассматривает вопрос о прекращении резонансного уголовного дела в отношении единственного в Новой Ляле (Свердловская область) врача-гинеколога Олега Баскакова. Он был обвинен в незаконном обороте психотропных веществ после того, как дал одной из пациенток сильнодействующий обезболивающий препарат. Ранее суд отказался рассматривать дело, посчитав, что следствие не конкретизировало обвинение, и вернул дело на доследование.



О возможном прекращении уголовного дела единственного в Новой Ляле (Свердловская область) врача-гинеколога Олега Баскакова, обвиняемого в незаконном обороте сильнодействующих веществ и незаконном сбыте наркотиков (ст.234 УК РФ и ст.228.1 УК РФ), вчера сообщили в ГУ МВД по Свердловской области. «Уголовное дело изначально было непростым. Суд вернул его на доработку, в рамках которой сотрудники ОВД осуществляли следственные мероприятия. В настоящее время руководством райотдела совместно с прокуратурой рассматривается вопрос о прекращении дела. Эта дилемма будет разрешена в ближайшее время»,— заявил начальник пресс-службы областного полицейского главка полковник Валерий Горелых.

Напомним, в августе председатель райсуда Новой Ляли Игорь Макаров не стал рассматривать дело врача по существу и вынес постановление о возврате материалов прокурору, так как в деле были обнаружены нарушения норм УПК, мешающие вынесению приговора.

Уголовное преследование врача Олега Баскакова началось в марте 2019 года. Поводом стал инцидент с одной из пациенток клиники. Согласно материалам дела, в вечернюю смену поступила пожилая пациентка с сильными болями и кровотечением из-за выпадения и язвы матки. Господин Баскаков госпитализировал женщину. Ночью она не спала и кричала. Врач диагностировал у нее острый болевой синдром и дал ей сильнодействующие обезболивающие средства — трамадол и сибазон. Они считаются психотропными и должны выдаваться по назначению. Гинеколог взял препараты, выписанные еще его матери, умершей от онкологии.

Еще в ходе следствия защита врача поясняла “Ъ-Урал”, что уголовное дело стало результатом его конфликта со старшей медсестрой больницы, с которой врач должен был согласовать назначение препаратов, но не сделал этого из-за того, что хотел скорее облегчить боль пациентки. По версии защиты, когда обвиняемый выдал препараты дежурной медсестре, об этом узнала старшая сестра, которая и позвонила в полицию.

Ранее защита врача настаивала на полной невиновности обвиняемого. Как пояснял “Ъ-Урал” адвокат Георгий Краснов, его доверитель имел полное право на хранение препаратов. «Он имел право хранить их, потому что законодательством установлено, что после смерти родственников нужно возвращать только наркотики из второго списка. А господин Баскаков хранил сильнодействующий препарат трамадол из третьего списка и психотропный препарат сибазон из третьего списка. Их не обязательно сдавать»,— пояснил господин Краснов. По его словам, врач знал, что это психотропные препараты, но не воспринимал их как ограниченные в обороте, потому что еще пять лет назад они продавались без рецепта.

Игорь Лесовских