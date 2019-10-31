Казармы Измайловского полка признали памятником

Комплекс казарм лейб-гвардии Измайловского полка признан памятником регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Здания казарм были построены по проекту архитектора Федора Волкова, работы по их возведению завершились в 1808 году. Из двенадцати корпусов казарменного комплекса утрачены три.

В настоящее время в существующих зданиях казарм размещается войсковая часть и комитет социально-правовой защиты военнослужащих, Региональный центр метрологии, детская школа искусств.