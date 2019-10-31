Как стать «экспертом в аренду»?

Как продавать свой опыт в свободное от работы время? Какие специалисты чаще всего требуются на временные проекты? И сколько зарабатывают приглашенные эксперты? В новом выпуске подкаста о карьере на эти вопросы обозревателю “Ъ FM” Михаилу Гуревичу и создателю ресурса «Вакансии для хороших людей» Ирине Конторевой ответил гендиректор платформы по аренде отраслевых экспертов Expert Me Илья Биндюк. Слушайте и подписывайтесь в iTunes и Google Podcasts.