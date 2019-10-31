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Фото: Коммерсантъ FM

Как стать «экспертом в аренду»?

Подкаст «ЪFM. Карьера», выпуск 31

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Как продавать свой опыт в свободное от работы время? Какие специалисты чаще всего требуются на временные проекты? И сколько зарабатывают приглашенные эксперты? В новом выпуске подкаста о карьере на эти вопросы обозревателю “Ъ FM” Михаилу Гуревичу и создателю ресурса «Вакансии для хороших людей» Ирине Конторевой ответил гендиректор платформы по аренде отраслевых экспертов Expert Me Илья Биндюк. Слушайте и подписывайтесь в iTunes и Google Podcasts.


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