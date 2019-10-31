В Ростовской области построят молочный комплекс за 1 млрд рублей

СПК колхоз им. Мясникяна планирует построить в Ростовской области комплекс по производству молока на 1,2 тыс. коров за 1 млрд руб., сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на председателя колхоза Матеоса Хатламаджияна. Новый комплекс инвесторы планируют расположить в Мясниковском районе региона на территории хозяйства. Проект в ближайшее время направят на госэкспертизу. Строительство планируют начать в 2020 году и завершить за 1,5-2 года.

«В ближайшие два года в стройку и оснащение нового комплекса инвестируют более 800 млн руб. Еще около 200 млн руб. будет направлено на приобретение поголовья. Таким образом, общий размер инвестиций превысит 1 млрд руб», — говорится в сообщении.

Построить и запустить новый молочный комплекс инвесторы планируют за собственные средства, аккумулированные из прибыли. Однако они рассчитывают получить поддержку государства: компенсацию 20% материальных затрат при реализации проекта и субсидии на поголовье — 30%. Окупить вложения руководство колхоза рассчитывает в течение 12 лет.

По данным «СПАРК-Интерфакс», СПК колхоз им. Мясникяна учрежден в декабре 1999 года в Ростовской области с основным видом деятельности «выращивание зерновых культур». Предприятием руководит Матеос Хатламаджиян. Выручка колхоза за 2018 год составила 353,4 млн руб., а прибыль — 58,2 млн руб.

Дарья Голякова