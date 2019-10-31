Пермскому зоопарку увеличили ущерб

ГУ МВД по Пермскому краю проверяет эффективность освоения 1,8 млрд руб. генподрядчиком строительства нового зоопарка — АО «РЖДстрой». Эти средства были выделены из краевого бюджета на строительство первой очереди объекта. Ранее в отношении неустановленных лиц было возбуждено дело о хищении не менее 129 млн руб. бюджетных средств при возведении зоопарка. В краевом минстрое не исключают кадровых решений.

Ущерб от мошенничества при строительстве нового комплекса Пермского зоопарка может составить 1,8 млрд руб. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Пермскому краю генерал-майор полиции Михаил Давыдов на встрече с журналистами. «Это не окончательная сумма, она может меняться, поскольку часть работ была исполнена, некоторое оборудование закуплено»,— добавил генерал-майор. Отметим, что ранее краевые власти заключили контракт на строительство первой очереди пермского зоопарка с АО «РЖДстрой» стоимостью 1,8 млрд руб. Таким образом, правоохранительные органы проверяют эффективность освоения полной стоимости контракта.

Ранее источники “Ъ” сообщали, что правоохранители расследуют хищение не менее 129 млн руб. В расследовании, по словам Михаила Давыдова, участвуют оперативные сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю и регионального УФСБ. Назначены строительно-технические и технико-криминалистические экспертизы.

Напомним, уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) было возбуждено 1 августа этого года и находится в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю. По уголовному делу проведены обыски, в ходе которых изъята рабочая и исполнительная документация по строительству зоопарка.

В том числе, по данным “Ъ”, силовики провели обыски в управлении капстроительства и квартире бывшего руководителя этой структуры Дмитрия Левинского. После этого господин Левинский покинул должность.

Как ранее сообщал “Ъ”, по версии следствия, в 2018 году сотрудниками подрядчика АО «РЖДстрой» были изготовлены акты выполненных работ и справки об их стоимости, содержавшие недостоверные сведения. Некоторые работы на тот момент либо не выполнялись совсем, либо осуществлялись не в полном объеме. Представители управления капстроительства, по версии правоохранительных органов, подписывали указанные документы, что позволило получить по ним оплату.

В пресс-службе министерства строительства Пермского края сообщили, что готовы принять кадровые решения в отношении представителей министерства или регионального управления капитального строительства, если правоохранительными органами будет установлена неправомерность действий чиновников. «Пока с нашей стороны оказывается вся необходимая помощь следствию»,— отмечают в региональном минстрое.

Также сообщили, что краевые власти ранее применяли санкции по отношению к генподрядчику строительства зоопарка — АО «РЖДстрой». «В июне этого года управление капстроительства аннулировало работы стоимостью около 600 млн руб. Кроме того, по результатам проверки краевой Контрольной счетной палаты в октябре в отношении "РЖДстрой" были выдвинуты претензии на сумму более 1 млрд руб.»,— сообщили в минстрое. Руководитель проекта «РЖДстрой» Илья Козырев отказался от комментариев.

Строительство нового пермского зоопарка началось в 2017 году в микрорайоне Нагорный. Все работы по первой очереди объекта выполняет АО «РЖДстрой». Стоимость комплекса оценивается в 4,9 млрд руб. Сдать объект планируется к 2022 году.

Константин Кадочников, Пермь