В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров

В третьем квартале 2019 года на рынке новостроек массового сегмента Москвы появились самые маленькие за всю его историю квартиры — площадью 11 кв. м, говорится в обзоре риэлторского агентства «Метриум».

Квартиры-студии площадью 11,1 и 11,6 кв. м фигурируют в проектах новых домов в столичных районах Западное Дегунино и Нижегородский соответственно. Застройщик комплекса называет свой продукт «жилыми помещениями», «пространствами для жизни», «новым форматом жилых помещений для жизни и сдачи в аренду». При этом в «Метриуме» отметили, что эти квартиры по своей площади уступают даже парковочным местам для автомобилей — минимально допустимая площадь для машино-мест в паркингах составляет 13,25 «квадрата» при габаритах 5,3 х 2,5 м.

В июне 2016 года первый вице-премьер России Игорь Шувалов во время обхода новых жилых домов в Казани ознакомился с квартирой площадью 20 кв. м. «Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье»,— сказал тогда чиновник.

Риэлторское агентство зафиксировало рост минимальной стоимости малогабаритных квартир на рынке Москвы. В 2012 году студия площадью 29,5 «квадрата» стоила 4,5 млн руб. (высокая стоимость была обусловлена отделкой), а однокомнатная квартира площадью 33,4 кв. м — 3,36 млн руб. Семь лет спустя студия площадью 11,1 «квадрата» обойдется уже в 3,13 млн руб., самая маленькая однушка (29 «квадратов») — в 4,25 млн руб.