Взаимоуважаемый европоуважатый

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвана быть площадкой для «взаимоуважительного диалога в целях выработки коллективных ответов на вызовы и угрозы». Глава МИД РФ Сергей Лавров пытался втолковать это генсеку ОБСЕ Томасу Гремингеру, посетившему Москву. Из слов министра следовало, что в последние годы работа организации буксует. Показательным в этом плане станет запланированное на 5–6 декабря заседание министров иностранных дел 57 стран, входящих в ОБСЕ: Россия подготовила ряд документов, однако, как и год назад, они, судя по всему, будут заблокированы другими участниками.

Томас Гремингер — генсек крупнейшей в мире региональной организации, которая занимается вопросами безопасности,— посетил Москву уже во второй раз с начала года. «Рад, что у нас снова есть возможность обсудить важные вопросы,— приветствовал он Сергея Лаврова.— Особенно в преддверии совета министров иностранных дел, который пройдет в Братиславе в декабре, и учитывая, что мы наблюдаем позитивную динамику по ряду направлений работы».

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Правда, когда Томас Гремингер конкретизировал свой тезис, стало ясно, что он имел в виду «позитивную динамику» не как имеющий место процесс, а как надежду на благоприятное развитие ситуации в будущем. Речь шла об урегулировании карабахского конфликта, которым с 1992 года с переменным успехом занимается Минская группа ОБСЕ (ее сопредседатели — РФ, США и Франция).

«Динамика переговорного процесса, вероятно, немного замедлилась, но тем не менее мы надеемся, что встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, которая планируется на совете министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, придаст новую динамику этому процессу»,— заявил на встрече господин Гремингер.

С Сергеем Лавровым они также обсудили ситуацию на Украине, в том числе отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, приднестровское урегулирование (в нем организация также задействована) и работу специализированных институтов ОБСЕ.

Продолжить — уже в широком составе — обсуждение деятельности организации участники московской встречи смогут через месяц в Братиславе. Как рассказала “Ъ” официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, к этому министерскому заседанию Россия вместе с союзниками по ОДКБ готовит текст декларации к 75-летию окончания Второй мировой войны, а также проекты решений «по насущным для государств—участников ОБСЕ проблемам» антитеррора, борьбы с наркоугрозой и свободного доступа общественности к информации. «На столе остается наш прошлогодний проект решения о защите языковых, образовательных и других прав национальных меньшинств»,— добавил Сергей Лавров.

Впрочем, год назад на заседании министров иностранных дел в Милане ни одна российская инициатива одобрена не была — для принятия решений в ОБСЕ требуется консенсус, поэтому для того, чтобы заблокировать принятие документа, достаточно несогласия с ним даже одного из 57 членов организации. По словам Сергея Лаврова, резолюции не были приняты «исключительно потому, что их предложила Россия». Он напомнил, что Москва «последовательно выступает за укрепление авторитета ОБСЕ в европейских и международных делах», однако организация, призванная «быть площадкой для взаимоуважительного диалога в целях выработки коллективных ответов на вызовы и угрозы», дал понять министр, не вполне соответствует российским ожиданиям. Он отметил, что «сегодня объединительный потенциал ОБСЕ задействован далеко не в полной мере», а «трудоемкий процесс восстановления доверия в Евроатлантике» по-прежнему буксует. Томас Гремингер эти тезисы оспаривать не стал. По крайней мере публично.

Галина Дудина