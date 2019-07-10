ОБСЕ отдохнула от конфликтов

В словацком курортном городе Штрбске-Плесо 9 июля завершилась двухдневная неформальная встреча министров иностранных дел стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, «разговор получился в целом полезным». Хотя, как убедилась корреспондент “Ъ” Галина Дудина, многие участники встречи использовали ее как возможность напомнить друг другу о давно известных позициях и высказать критику в адрес России.

Делегатов из 57 стран—участниц ОБСЕ Словакия принимала на правах председателя организации. Если итоги годового председательства в декабре подведут с теми же министрами в столице, Братиславе, то неформальную встречу в середине года было решено провести в Высоких Татрах, в курортном городке Штрбске-Плесо, на высоте 1,3 тыс. метров над уровнем моря. Лучший местный отель с трудом вмещал всех министров, и за выстроенными по периметру столами представители полусотни государств разместились почти как в самолете, плечом к плечу.

ОБСЕ — это самая крупная в мире региональная организация, которая занимается вопросами безопасности. В нее входят 57 стран-участниц из Европы, Северной Америки и Азии, в том числе РФ и США.

В МИД РФ заранее предупредили о своей заинтересованности в том, чтобы декабрьское заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ «не стало заложником конъюнктурных политических запросов отдельных стран» — как стало прошлое заседание по итогам итальянского председательства. Тогда участники не согласовали ни общеполитическую декларацию — ее не удается принять аж с 2002 года,— ни резолюции, предложенные Москвой. Это были документы о борьбе с терроризмом, повышении роли ОБСЕ в решении проблем наркотрафика, защите языковых и образовательных прав национальных меньшинств, а также о «необходимости подтвердить прежние договоренности об обеспечении свободного доступа к информации медийных структур и общественности».

Как заявил в тот раз Сергей Лавров, резолюции не были приняты «исключительно потому, что их предложила Россия».

Кстати, как упомянул министр, предложенную российской стороной декларацию (на этот раз о недопустимости возрождения неонацизма) не согласовали и на завершившейся в понедельник сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ. Российская делегация вообще не намерена признавать итоговую декларацию парламентской ассамблеи из-за крайне критического в отношении России содержания.

Но в Высоких Татрах на неформальной встрече никаких документов принимать не планировалось, и это упрощало работу министров. Учитывая, что ОБСЕ задействована в процессах по урегулированию конфликтов на востоке Украины, в Приднестровье и Нагорном Карабахе, принимающая словацкая сторона постаралась сформулировать тему встречи деликатно, приглашая министров не оглядываться назад, а смотреть вперед: «От действий в прошлом к превенции в будущем. Роль ОБСЕ в укреплении стабильности в Европе и за ее пределами». «Нам надо иметь четкое представление о том, какой мы хотим видеть нашу страну и всю Европу через 10, 20, 30 лет»,— объяснил ранее позицию Словакии ее премьер Петер Пеллегрини.

Подводя итоги встречи, Сергей Лавров заверил, что «разговор получился в целом полезным». Но тут же оговорился: «Хотя некоторые наши коллеги по-прежнему заточены только на то, чтобы заученно повторять осуждения в адрес России — "агрессия", "оккупация" и так далее». Напомнил министр и о «накачивании военных мускулов НАТО, продвижении военной инфраструктуры вплотную к российским границам, требованиях безоглядно увеличивать военные бюджеты, которые у стран альянса в двадцать раз больше, чем у России».

На пленарном заседании Сергей Лавров вспомнил и о конфликте на Украине, но в этом случае его заявление звучало почти примирительно.

«Все эти пять лет конфликт не мог решаться из-за того, что режим Порошенко категорически саботировал выполнение минских договоренностей. Поэтому мы желаем новому президенту и новому правительству, которое будет сформировано на Украине после выборов в парламент, поскорее избавиться от наследия режима Порошенко и внимательно следим за тем, как руководство Украины комментирует нынешнюю ситуацию,— отметил он.— Заявления противоречивые: с одной стороны, вроде бы они говорят, что будут полностью выполнять минские договоренности, с другой стороны — что не будут вести прямой диалог с Донецком и Луганском. Это противоречие, безусловно, потому что прямой диалог — это суть минских договоренностей. Посмотрим».

В то же время, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение президента Украины Владимира Зеленского Владимиру Путину провести в Минске встречу при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции, глава МИД РФ напомнил, что урегулирование на Украине следует вести в существующих и одобренных Совбезом ООН форматах — минском (то есть трехсторонней контактной группы) и нормандском. А предложения вроде встречи президентов, заметил он, делаются «сначала по дипломатическим каналам, а не через Facebook».