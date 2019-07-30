В «Титановую долину» заглянули трое

Три новых производства могут появиться в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Титановая долина»: соглашения с потенциальными резидентами были подписаны в рамках международной выставки «Иннопром-2019». Общий объем инвестиций в проекты оценивается в 1,3 млрд руб. Всего в «Титановую долину» до 2031 года планируется привлечь 64,5 млрд руб. Сейчас в ОЭЗ создают для резидентов необходимую инфраструктуру.



От композитных комплектующих до труб

Соглашения о намерениях с тремя потенциальными резидентами в рамках международной выставки «Иннопром-2019» подписал генеральный директор «Титановой долины» Артемий Кызласов в присутствии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Так, статус резидента ОЭЗ «Титановая долина» планирует получить компания «ВИЛСАН». В основе ее производственной деятельности — применение технологического инжиниринга и аддитивных технологий по индивидуальным заказам: от идеи и внедрения новых технологий до реализации серийного производства.

Совместно с группой компаний «Русские инвестиции» «ВИЛСАН» намерен создать инновационное производство композитных комплектующих для авиа, авто, железнодорожного транспорта и других изделий на площадке «Уктус». Планируемый объем инвестиций — 350 млн руб. Проект получает комплексную поддержку властей Свердловской области. Весной «ВИЛСАН» стал резидентом технопарка «Университетский» и реализовал первый этап проекта — развитие технологической ячейки композитного производства. Параллельно компания привлекла инвестиции Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей. Локализация серийного производства в ОЭЗ станет вторым этапом реализации проекта.

Как отметили в пресс-службе «Титановой долины», в России, странах СНГ и Восточной Европы нет аналогичных производств. Среди ключевых заказчиков: предприятия корпорации «РОСТЕХ», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Русская механика», «Лаборатория Касперского», Panasonic Corporation, АО «Трансмашхолдинг». В «Титановой долине» «ВИЛСАН» планирует кооперацию с якорным резидентом площадки «Уктус» — Уральским заводом гражданской авиации.

Второе соглашение было подписано с промышленно-металлургическим холдингом «Тагильская сталь». Он планирует разместить на площадке в Верхней Салде завод по изготовлению труб строительного сортамента. Это будет седьмое предприятие холдинга. Планируемые инвестиции — около 800 млн руб. В рамках проекта будет создано 100 рабочих мест. «“Тагильская сталь” подписала соглашение не случайно: площадка ОЭЗ соответствует всем требованиям инвестора, одно из которых логистика — 100% сырья и 70% готовой продукции предполагается транспортировать по железной дороге»,— рассказал Артемий Кызласов.

Третье соглашение было подписано с OOO «Энергоком». Оно предполагает появление в ОЭЗ производства электротехнического оборудования. Плановый объем инвестиций в проект составит 120 млн руб.

Инфраструктурная составляющая

ОЭЗ «Титановая долина» была создана в 2010 году по инициативе властей Свердловской области сроком на 49 лет. Является единственной ОЭЗ на Урале и в Сибири. Изначально была запущена площадка на территории Верхней Салды. Сейчас она называется «Салда». В августе 2018 года начала функционировать вторая площадка — «Уктус». Она расположена на территории бывшего аэродрома Уктус в 35 км от центра Екатеринбурга. Дума Екатеринбурга в январе освободила ее от уплаты земельного налога на пять лет. На территории «Титановой долины» действует специальный налоговый режим. Например, ввозная пошлина и НДС — 0%, а налог на прибыль от 2%.

Приоритетными отраслями «Титановой долины» являются производство изделий из титана, производство компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиационной отрасли, производство медицинских изделий, стройматериалов. Общий объем инвестиций до 2031 года должен составить 64,5 млрд руб., из них 54,3 млрд руб.— инвестиции резидентов.

На данный момент в ОЭЗ 15 резидентов, включая Ural Boeing Manufacturing. Основным резидентом «Титановой долины» является корпорация «ВСМПО-Ависма» — крупнейший производитель титана в мире. В конце прошлого года был одобрен проект производства малых самолетов Уральского завода гражданской авиации. Объем заявленных инвестиций в проект составляет 4,2 млрд руб. До 2027 года УЗГА намерен наладить сборку 20 самолетов в год.

На обеих площадках «Титановой долины» продолжается развитие инфраструктуры.

Работы по строительству на площадке «Уктус» инженерных сетей планируется завершить осенью 2020 года. На площадке «Салда» к 2021 году будет построена железнодорожная инфраструктура. Инвестиции РЖД в нее могут составить 1,8 млрд руб. в рамках концессионного соглашения. В рамках соглашения будет реализована реконструкция железнодорожной станции в Верхней Салде и строительство новой — в «Титановой долине». Возврат инвестиций планируется за счет грузоперевозок.

«РЖД, понимая потенциальных резидентов ОЭЗ и объем их потребности в грузоперевозках, готова к партнерству с областью, и за счет своих средств создаст этот объект инфраструктуры. Возврат инвестиций предполагается за счет объема грузоперевозок резидентов, которые будут здесь работать»,— рассказала областной министр инвестиций и развития Виктория Казакова.

Ранее первый заместитель гендиректора ОЭЗ Андрей Антипов оценивал объем перевозок в порядка 500 тыс. т в год. Среди ключевых грузоотправителей назывались: деревообрабатывающее предприятие «СТОД-Урал», «Евраз Ванадий Тула», финский производитель упаковки Huhtamaki.

В рамках «Иннопрома» также было подписано партнерское соглашение между «Титановой долиной» и инфраструктурным центром «Энерджинет» Национальной технологической инициативы. Оно предполагает строительство на территории особой экономической зоны локальной генерации и присоединение к централизованному энергоснабжению через управляемое интеллектуальное соединение. Это позволит согласованно управлять нагрузкой и источниками генерации, а также передавать электроэнергию во внешнюю сеть. Предпринятые меры позволят резидентам ОЭЗ снизить расходы на электроэнергию на 20–30%.

Всего в строительство инфраструктуры «Титановой долины» уже вложено 3,7 млрд руб.

Мария Деменева