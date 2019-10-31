Мэрия Березников готовится принять в дар пермские троллейбусы

Мэрия Березников объявила закупку на транспортировку троллейбусов автомобильным транспортом из Перми, пишет портал Prime. Всего, согласно закупке, в Березники необходимо доставить 25 троллейбусов «Тролза-5265». Маршрут доставки — от троллейбусного депо МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ, Пермь, ул. Куйбышева, 115) до Троллейбусной площадки (Березники, пр. Ленина, 67). Стоимость работ — 1,2 млн руб. Аукцион намечен на 13 ноября.

Напомним, минувшим летом городские власти свернули троллейбусное движение. Троллейбусы были заменены автобусами. Без работы осталось 85 машин, примерно половина из них еще не выработала свой ресурс. На высвобожденное имущество претендовали мэрии Березников и Нижнего Новгорода — они просили передать им машины бесплатно. Городские власти собирались их продать. Краевые власти, профинансировавшие покупку автобусов, предлагали городским коллегам безвозмездно передать имущество Березникам.

По данным "Ъ-Прикамье", неделю назад в мэрии состоялось совещание, на котором было принято решение подарить троллейбусы Березникам. Однако его участники еще не решили, кто это будет делать. ПГЭТ считает, что это должен делать собственник имущества: муниципальная казна или департамент имущественных отношений. В ДИО считают, что в рамках хозяйственного ведения это может сделать ПГЭТ.

В конце июня 2019 года завершилась история пермского троллейбуса. Он просуществовал в городе 59 лет. На балансе МУП «Пермгорэлектротранс» — 85 троллейбусов, более половины из них выработали свой ресурс. Ранее в администрацию Перми поступили запросы от муниципалитетов Березников и Нижнего Новгорода о безвозмездной передаче движимого имущества в их собственность. По данным «Ъ-Прикамье», в ПГЭТ опасаются внимания к сделке со стороны правоохранительных органов и готовы выполнить поручение, если будет официальное распоряжение ДИО.

Источник в мэрии сообщил "Ъ-Прикамье", что официально решения о судьбе троллейбусов в мэрии пока не принято.