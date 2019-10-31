Выручка Apple составила $64 млрд

Компания Apple отчиталась о квартальной выручке — она выросла на 2% и составила $64 млрд. Прибыль упала на 4% по сравнению с прошлым годом, до $13,7 млрд, передает AFP.

Apple готовится к запуску нового стримингового ТВ-сервиса на этой неделе и сообщает о значительном росте доходов в сегменте услуг, который включает в себя музыку, цифровые платежи и программные продукты, а также в сегменте аксессуаров. Главный исполнительный директор компании Тим Кук заявил, что Apple показала лучший прирост доходов за четвертый финансовый квартал. Акции Apple на фоне отчетности выросли на 2%.

Выручка Apple во втором квартале достигла $58 млрд, что на 5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль на акцию за квартал составила $2,46, снизившись на 10%. 61% от квартального дохода Apple составили международные продажи.

О новинках компании читайте в публикации “Ъ FM” «Apple переходит от внешнего к внутреннему».