Космонавт NASA может совершить годовой полет на борту МКС в 2021–2022 годах

Американский космонавт через два-три года может совершить годовой полет на борту Международной космической станции (МКС), сообщил «РИА Новости» источник в космической отрасли. По его словам, доставка космонавта на станцию и его возвращение на Землю буду осуществляться на американских пилотируемых кораблях — Starliner компании Boeing или Crew Dragon компании SpaceX.

«Годовой полет астронавта NASA предварительно запланирован в период с мая 2021 года по май 2022 года»,— рассказал собеседник агентства. Источник сообщил, что кандидатура американского космонавта еще не определена.

Ранее директор NASA Джеймс Брайденстайн говорил, что готовится к переговорам с «Роскосмосом» о покупке одного-двух мест на российском корабле «Союз» для доставки американских космонавтов на МКС. Он заявил, что выступает за прочные отношения между космическими ведомствами двух стран, несмотря на планируемые коммерческие полеты кораблей американских компаний SpaceX и Boeing.