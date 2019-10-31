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Газета "Коммерсантъ" от , стр. 2

2,6 процента составил рост выпуска базовых отраслей в третьем квартале 2019 года, сообщил Росстат. В сентябре показатель, который используется как опережающий индикатор динамики ВВП (оценивается по динамике физических объемов выпуска в АПК, промышленности и строительстве, грузообороту транспорта и обороту розничной и оптовой торговли), ускорился до 2,9% в годовом выражении после пересмотра результатов августа (повышены до 2,4% с 2,2%) на фоне роста жилищного строительства, АПК и промпроизводства — впрочем, в последнем аналитики сомневаются (см. “Ъ” от 17 октября). В целом с начала года выпуск базовых отраслей следует восходящему тренду, совокупно за январь—сентябрь 2019 года он увеличился на 1,8%.


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