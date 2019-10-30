Дмитрий Медведев уволил Елену Паткину с должности замглавы Росимущества

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении бывшей главы управления Росимущества в Татарстане 52-летней Елены Паткиной с должности заместителя руководителя Росимущества.

«Освободить… по ее просьбе»,- говорится в опубликованном документе.

Госпожа Паткина возглавляла управление Росимущества в Татарстане в 2004-2013 годы, а позднее - руководила управлением Росимущества в Московской области. Должность замглавы Росимущества Елена Паткина получила по распоряжению Дмитрия Медведева от 30 мая 2016 года. В ведомстве она курировала земельные отношения.

Она оставалась в штате Росимущества несмотря на то, что в августе 2017 года стала одной из обвиняемых по делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) более 154 млн руб., находившихся на счетах управления Росимущества в Московской области.

"Ъ-Казань"