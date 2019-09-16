К чиновницам подошли через обналичку

Как стало известно “Ъ”, в Москве вынесен приговор группе обнальщиков, разработка которых позволила сотрудникам МВД выйти на заместителя главы Росимущества Елену Паткину и двух ее сообщниц. Через фирмы осужденных, по версии следствия, сотрудницы Росимущества похитили со счетов своего ведомства более 154 млн руб. При этом дело предполагаемого организатора незаконной обналички Андрея Южакова суд рассматривать не стал, вернув его прокурору для устранения нарушений УПК.

Уголовное дело четверых обвиняемых в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) Савеловский райсуд Москвы рассматривал в особом порядке, поскольку все фигуранты полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном и просили провести процесс без исследования доказательств. При этом реальный срок получил лишь один из них — предприниматель Станислав Курицкий. Его приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима. Его подельники Елена Попова и Дмитрий Рапопорт отделались условными сроками, а решение в отношении предполагаемого организатора криминальной схемы Андрея Южакова суд и вовсе принять не смог из-за нарушений норм УПК, препятствующих вынесению приговора. В итоге выделенные в отношении него материалы были возвращены в прокуратуру.

Как уже рассказывал “Ъ”, незаконная обнальная площадка была ликвидирована сотрудниками ГУЭБиПК МВД в конце 2016 года. Тогда были задержаны несколько гендиректоров фиктивных коммерческих фирм, через которые прокачивались деньги, а также предполагаемый организатор криминального бизнеса Андрей Южаков. Всех их по ходатайству следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы отправил под домашний арест.

В ходе расследования сотрудники полиции выяснили, что на господина Южакова было зарегистрировано два десятка фирм, не осуществлявших никакой финансово-хозяйственной деятельности, но оперировавших сотнями миллионов рублей. Господин Южаков полностью признал свою вину. В ходе расследования выяснилось, что услугами его фирм помимо прочих активно пользовались некоторые сотрудники территориального управления Росимущества по Московской области, которое с 2014 по 2017 год возглавляла 52-летняя Елена Паткина. На должность заместителя главы Росимущества, где курировала вопросы земельных отношений, она была назначена 1 июня 2017 года и, кстати, до сих пор остается в штате ведомства.

В итоге в отношении чиновницы следственным департаментом МВД было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Однако первыми в рамках расследования задержали бывших бухгалтеров управления Росимущества по Московской области Наталью Нугаеву и Марину Чичерину. Именно их подписи стояли на изъятых во время обысков у Андрея Южакова документах о перечислении денег на счета его фирм. Госпожа Нугаева сразу же пошла на сотрудничество со следствием, и ее поместили под домашний арест, а ее коллегу отправили в СИЗО.

В апреле 2019 года Тушинский райсуд Москвы рассмотрел дело госпожи Нугаевой в особом порядке, приговорив ее к трем с половиной годам лишения свободы. Отметим, что во многом благодаря именно ее показаниям следствию удалось не только выяснить схему хищений, но и установить ее организатора, которым оказалась высокопоставленная чиновница Росимущества Елена Паткина. Как следует из материалов дела, Наталья Нугаева якобы лично передавала Елене Паткиной похищенные деньги.

По данным следствия, на обнальную площадку выводились средства с так называемого балансового счета, куда поступали, например, платежи участвовавших в торгах компаний и пр. В самом ведомстве хранящиеся на этом счете деньги высокопоставленные сотрудники между собой называли бесхозными. В общей сложности на нем находились сотни миллионов рублей.

Госпожу Паткину по ходатайству следователя Тверской суд Москвы арестовал 11 декабря 2017 года. Расследование этого дела было завершено летом нынешнего года, и в июле все тот же Тушинский райсуд приступил к его рассмотрению. Впрочем, процесс оказался недолгим. Судья Андрей Костырев установил, что преступление совершалось на улице Гиляровского, 31, где находится офис Росимущества по Московской области, а это уже подсудность Мещанского райсуда Москвы. Туда дело на рассмотрение и передали.

Отметим также, что в ходе заседания адвокаты подсудимых, в числе которых помимо Елены Паткиной и Марины Чичериной еще трое предполагаемых сообщников, ходатайствовали о возвращении дела прокурору. По мнению защитника замглавы Росимущества, «фабула обвинения не позволяет квалифицировать описанное деяние как присвоение». Кроме того, адвокат уверен, что в деле вообще «отсутствуют доказательства, позволяющие утверждать, что денежные средства были вверены непосредственно Паткиной и хотя бы частично получены непосредственно ею». Впрочем, суд с этим мнением не согласился, констатировав, что на данном этапе возвращение дела прокурору преждевременно. «Для выяснения вопроса о наличии препятствий для рассмотрения уголовного дела по существу в судебном заседании не были исследованы обвинительное заключение и материалы дела»,— говорится в постановлении судьи Андрея Костырева.

Олег Рубникович